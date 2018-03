Disfruta como niño en abril con los estrenos de Netflix

En el mes del niño, Netflix trae los estrenos de diversas cintas, series y documentales.

En cuanto a series, la plataforma ofrece el debut de The Letdown, Troya: la caída de una ciudad, Happy! y The Alienist, la cual está ambientada a finales del siglo XIX en Nueva York y relata una serie de asesinatos cometidos con saña contra hombres jóvenes acompañantes. Cuenta con las actuaciones de Daniel Brühl, Luke Evans y Dakota Fannning y será estrenada el 19 de este mes.

Otro estreno de la plataforma es la primera temporada de Perdidos en el espacio (13 de abril), remake de la popular serie transmitida en la década de los 60 que relata las aventuras de la familia Robinson por diversos planetas y galaxias.

Para abril también estará disponible la cuarta temporada de Los 100 y la séptima de The Walking Dead, así como la entrevista con Jay-Z de No necesitan presentación con David Letterman.

En cuanto a cintas, Netflix abre el mes con La Cenicienta, el live action del clásico de Disney con Lily James, Cate Blanchett y Helena Bonham-Carter.

El 12 de ese mes llega la producción colombiana Carteristas; el drama 6 globos con Abbi Jacobson y Dave Franco, en la cual una mujer conduce por una ciudad de Estados Unidos para llevar a su hermano a un centro de rehabilitación mientras cuida a su pequeña sobrina.

Para el 13 de abril, Netflix tendrá disponible la cinta francesa No soy un hombre fácil, en la cual un hombre abiertamente machista despierta un día en un mundo completamente manejado por mujeres y dos semanas después llegará La peor semana con Chris Rock y Adam Sandler, la cual se centra en la semana previa a la boda de los hijos de los protagonistas.

En materia de documentales, a partir del 16 de abril estará disponible la segunda temporada de The Story of God with Morgan Freeman y el estreno de Ram Dass, Going Home, así como de Disney-El reino de los monos y Chef's Table: Repostería.

A partir del 20 de abril podrás ver Mercury 13, un documental sobre aquellas mujeres que en 1961 fueron examinadas para ver si eran candidatas a viajar al espacio y cómo les afectó el hecho de que al final, todos los elegidos para esas misiones fueron hombres.