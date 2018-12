'Charolastras' critican reducciones en cultura y medio ambiente del Presupuesto 2019

Diego Luna y Gael García criticaron vía Twitter las reduccionjes a Cultura y Medio Ambiente contempladas en el Presupuesto 2019, mediante mensajes desde sus respectivas cuentas de Twitter.

Por una parte, Diego Luna lamentó que para el nuevo Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el medio ambiente no sea prioridad.

En un tuit, criticó que existan recortes al presupuesto al respecto además de la construcción de refinerías y del Tren Maya, cuya primera licitación se llevará a cabo en dos meses, de acuerdo con el mandatario.

De acuerdo con el Presupuesto 2019, se destinarían 35 mil 104 millones para 16 rubros que combaten el cambio climático, mientras que en el presupuesto aprobado para 2018 se destinaron 61 mil 457 millones de pesos para lo mismos fines.

AMLO contempla la rehabilitación de las seis refinerías existentes y la construcción de un nuevo complejo en Dos Bocas, Tabasco, le costará 71 mil 906 millones 736 mil 151 de pesos para 2019.

“¿Otros 6 años en (México) donde la agenda de medio ambiente no será prioridad? Se nos acaba el tiempo y no lo quieren entender. Recortes al presupuesto, refinerías, un tren que cruza la poca selva que nos queda y más explotación minera, no suena bien”, indica el tuit.

¿Otros 6 años en ???????? donde la agenda de medio ambiente no será prioridad? Se nos acaba el tiempo y no lo quieren entender. Recortes al presupuesto, refinerías, un tren que cruza la poca selva que nos queda y más explotación minera, no suenan bien. — diego luna (@diegoluna_) 18 de diciembre de 2018

El domingo 16 de diciembre, López Obrador dijo en Palenque, Chiapas, que para construir el Tren Maya no se tirará un solo árbol y que serán sembradas un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables para así cuidar el medio ambiente.

Indicó que con la obra se darán empleos fijos a 400 mil campesinos de la región.

Por su parte, Gael Garcia Bernal retuiteó un video publicado por el colectivo “El Grito más fuerte". En dicho video, señalan que “la cultura es el eje de la transformación de México”.

En el Presupuesto 2019 figuran reducciones al sector cultural de 2.1 por ciento en duplicidad de funciones, 9.3 por ciento en materiales y suministros y 5.8 por ciento en servicios generales.

La reducción a cultura en el PEF es del 7.6 por ciento al presupuesto, lo que generó críticas entre el gremio. El presupuesto también contempla el aumento de 11.3 por ciento a la Defensa nacional.

El presupuesto para Cultura es de 12 mil 394 millones de pesos, alrededor de 522 millones menos que el año anterior (12 mil 916 millones de pesos).

Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, publicó vía Twitter que el presupuesto para las actividades culturales creció en un 52 por ciento, crecimiento que beneficiará a artistas, creadores y colectivos culturales