'Diarios de una pasión' será llevado a Broadway como musical

La historia original de Nicholas Sparks, Diario de una pasión, llevada a la pantalla grande con Ryan Gosling y Rachel McAdams, tendrá su propia versión en teatro musical y será llevada a Broadway.

El portal de noticias Deadline confirmó que la producción estará a cargo de Kevin McCollum, quien ya ha ganado tres premios Tony al Mejor Musical por In the heights, Avenue Q y Rent, además de ser fundador de Sh-K-Boom.

Por su parte, la dramaturga Bekah Brunstetter, supervisora de la serie This is us, y la cantautora Ingrid Michaelson, se encargarán de desarrollar la adaptación musical de la novela, la cual en versión cinematográfica estuvo dirigida por Nick Cassavetes.

Al respecto, Sparks se dijo “entusiasmado de trabajar con Bekah e Ingrid para crear un musical de Diario de una pasión en Broadway, "ellas son sumamente talentosas y obviamente esta historia es muy querida y cercana para mí”.

Para Brunsetter esta historia le llega de cerca por dos razones: transcurre en Carolina del Norte, su estado natal, y algunos de sus familiares han padecido Alzheimer. “Cuanto más envejeces, te vuelves más invisible, aunque todavía tengas mucho que decir, así que poner una pareja de ancianos al frente de un musical me emociona", aseguró en entrevista a Deadline.

“Cuando me dijeron que trabajaron en Diario de una pasión tuve que disculparme e ir al baño a llorar y volver a la reunión. He amado esta película y la historia por tantos años y ahora que existe la posibilidad de llevarla a un musical simplemente me ha abrumado”, aseguró Michaelson.