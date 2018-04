Consiente a mamá con los estrenos de Netfix en mayo

Para el mes de mayo, Netflix trae estrenos de diversas series y cintas, las cuales no sólo podrá ver tu mamá sino toda la familia.

Durante este mes, la plataforma traerá los estrenos de Mob Psycho 100 (22 de mayo) adaptación del manga japonés sobre Mob, un poderoso psíquico que a medida que crece, también lo hacen sus poderes; para evitar que éstos se salgan de control, éste intenta vivir una vida poco emocionante.

Para el 4 de mayo podrás disfrutar del estreno de The Rain, serie original que relata como una misteriosa lluvia mata a casi todos los habitantes de Dinamarca.

Creada por Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen y Christian Potalivo, la historia se centra en dos hermanos que sobrevivieron al ataque y que tras salir del bunker donde se refugiaron por cinco años, encuentran a más sobrevivientes.

Otros contenidos que podrás ver son la cuarta temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt (30 de mayo) Bill Nye Saves the World en su temporada tres (11 de mayo) y las segundas temporadas de Fauda y The Toys that Made Us (24 y 25 de mayo respectivamente).

En películas, Netflix estrenará Héroe de Centro Comercial 2 con Kevin James (primero de mayo), la mexicana Lo más sencillo es complicarlo todo llega el 4 de mayo y para el día 26 El cazador y la reina de hielo, segunda parte de la historia de Blancanieves y el cazador, en la que repiten Chris Hemswoth como el cazador y Charlize Theron como la reina malvada Ravenna y aparece Emily Blunt como la reina de hielo.

Para el dos de mayo, Netflix estrenará Chappie, cinta dirigida por el sudafricano Neill Blomkamp (District 9, Elysium).

Deon Wilson (Dev Patel) crea en su casa un robot con inteligencia artificial que imita la mente humana al punto de tener emociones y opiniones que cae en manos de los pandilleros Ninja y Yolandi, quienes amenazan con matar a Wilson si no reprograma el robot para pulchar por ellos. El ingeniero reprograma el robot y lo bautiza como Chappie.

Entre los documentales, la plataforma estrenará el primero de mayo 27: Gone too Soon, dirigido y escrito por Simon Napier-Bell.

Este trabajo se enfoca en el llamado Club de los 27, integrado por artistas como Jim Morrison, Brian Jones, Kurt Cobain, Janis Jopin y Amy Winehouse, quienes comparten el haber fallecido todos a esa edad.