¿Chris Evans dirá adiós al Capitán América?

Chris Evans anunció que el fin del Capitán América está cerca, puesto que la cuarta película con este personaje será la última que haga.

En una entrevista con el periódico The New York Times, el actor afirmó que "a veces es mejor bajarte del tren antes de que alguien te empuje y te tire".

De acuerdo con la publicación, Evans terminó de rodar en 2017 Avengers: Infinity War, a estrenarse en abril de este año, y una nueva cinta del Capitán América que será lanzada el 2019, las cuales ya estaban establecidas en su contrato y que después de éstas, el actor no tiene contemplado regresar a la franquicia de Marvel.

El New York Times indicó que el actor se pondrá por última vez el traje blanco, rojo y azul del Capitán América en el otoño de este año para hacer algunas nuevas tomas de la película pendiente.

Avengers: Infinity War adelantó su estreno, programado el 7 de mayo, para una semana antes, por lo que llegará a las salas de cine el 27 de abril.

Chris Evans ha interpretado al Capitán América en las cintas The First Avenger (2011), The Winter Soldier (2014) y Civil War (2016)