Calacas Jazz Band celebrará 10 años de carrera en el Teatro de la Ciudad

Para celebrar una década de trayectoria, Calacas Jazz Band se presentará el viernes 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, donde hará un recorrido musical que incluirá las canciones inéditas de su nuevo disco en el que fusiona jazz, son, mariachi y música ranchera.

La agrupación mexicana integrada por la vocalista María Arellano, la saxofonista Jazmín Luna, el baterista Alejandro Hernández, el trombonista Luis Meneses, el clarinetista David de la Rosa, los contrabajistas Mildred Pérez y Alonso López, así como Cristian Merino en el banjo y la guitarra, compartirá escenario con la cantante de jazz Iraida Noriega como invitada especial.

“En este concierto especial vamos a hacer una recapitulación de estos diez años. Nosotros empezamos tocando en la calle, literal. Primero nos juntábamos en la Escuela de Música DIM, pero después tocábamos en la calle, en fiestas y festivales”, dio a conocer Alejandro Hernández.

Acompañado de Jazmín Luna, anunció que el público escuchará temas clásicos interpretados por la banda desde sus inicios, como After you gone y un fragmento de Cantina Band, que John Williams compuso para La guerra de las galaxias, hasta el estreno de sus temas más recientes.

La saxofonista indicó, a su vez, que a diferencia de lo que hacían en sus inicios, actualmente le imprimen su propio sello con fusiones de mariachi con jazz e improvisación para exaltar sus raíces mexicanas.

Luna dio a conocer que en esa presentación los asistentes podrán disfrutar de una gran fiesta en la cual habrá bailarines de estilo Lindy Hop; “será algo excepcional que no hemos hecho antes, vamos a tocar canciones inéditas que no se han escuchado y vendrán en el próximo material discográfico”.

Precisó que el concierto iniciará con música de los años 20 y 30 al ritmo de swing y charleston, que sentaron los principios de la agrupación, así como la presencia de un jazz con mayor influencia mexicana a través de un arreglo especial de “La Llorona”, la musicalización en son del poema “Se llenó de tristeza” y la pieza para bailar “No esperes más”.

“Al inicio no teníamos una idea clara de la música que ejecutábamos, sólo sabíamos que nos gustaba bastante porque era música alegre. Somos una banda que las personas ubican por ese sentido, porque hacemos un tipo de jazz no comercial, pero más comestible y para pasársela bien”, refirió Jazmín.

Entre las influencias de la banda, que surgió en 2008 como un proyecto estudiantil y continuó en las calles de la Ciudad de México, están Firehouse Jazz Band, Preservation Jazz Band, Dixieland Crackerjacks, Louis Armstrong y Preservation Hall Jazz Band.

Su primer disco, Gracias por cooperar, fue un agradecimiento a todas las personas que ayudaron al dar algunas monedas o recomendarlos, el cual fue nominado como Mejor Disco de Jazz por Indi-O Music Awards en 2010.

Tres años más tarde, la banda lanzó su segundo material discográfico, Bien bonito, en el que exploró otras posibilidades con el género y fue invitada por la Cineteca Nacional a musicalizar en vivo la película The ring (El cuadrilátero) de 1927, que dirigió y escribió Alfred Hitchcock.

Su tercer disco es Nuevos retros, que contiene 11 temas originales, entre ellos una colaboración con Iraida Noriega, una de las intérpretes más importantes de la escena jazzística en México, y otra con Jenny Ball, cantante de Jenny and the Mexicats.

Con esa producción lanzada en 2015, Calacas Jazz Band logró colocarse como uno de los grupos más importantes de este género musical en México y se presentó en distintos encuentros del país como el Festival Internacional de Jazz en 2014, el Festival Internacional Ollin Jazz tres años después y la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, además de un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, entre otros recintos.