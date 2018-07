'Bohemian Rhapsody' lanza segundo tráiler

Este martes fue lanzado el segundo tráiler oficial de Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury, biopic sobre el mítico líder de la banda Queen y que llegará a las salas de cine en noviembre de este año.

En este nuevo adelanto de más de dos minutos de duración, se ve cómo Mercury, interpretado por Rami Malek, se integra a la banda, su relación con la que sería su esposa, Mary Austin y la creación de varios de los clásicos de la banda, como We will rock you y la que precisamente da nombre a la cinta.

Asimismo, la cinta abordará cómo iniciaron los cuestionamientos a su vida privada, su homosexualidad, el sida y el emblemático concierto que la banda dio en el estadio de Wembley.

Además de Malek como Mercury, Brian May será interpretado por Gwilym Lee; Ben Hardy dará vida a Roger Taylor y Lucy Boynton dará vida a Mary Austin.

Bohemian Rhapsody es dirigida por Dexter Fletcher, quien llegó a la película después de que Bryan Singer abandonara la producción debido a problemas con los horarios de filmación y constantes discusiones con el reparto.