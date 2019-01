Así se veía Cuarón cuando era estudiante del CUEC

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón fue galardonado este domingo en la edición número 76 de los Globos de Oro 2019 por Mejor Película Extranjera y Mejor Director por Roma. Y antes de ser un referente internacional del cine estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC).

Alfonso Cuarón, de 57 años, ha dirigido cintas como Y tu mama también, Harry Potter y el prisionero de Azkaban y Gravity. Antes de convertirse en director de cine estudió Filosofía .

El 25 de octubre de 2017, el también ganador de un Oscar por Gravity, regresó a su alma mater, el CUEC, donde convivió con estudiantes y decanos, algunos de los cuales fueron sus maestros.

En dicho encuentro, Cuarón dijo que el cine era un arte abstracto más cercano a la música que al teatro o la literatura, contrario a lo que muchos pensaban, y recordó anécdotas como cuando tomaba clases con Mario Luna, quien veía muchas posibilidades en Cuarón como cinefotógrafo, quien se enojó al saber que se dedicaría a dirigir películas.

“Practicaba fotografía con el Chivo (Emmanuel) Lubezki y me decidí por la dirección cuando vi su propuesta fotográfica”, afirmó el director,

También dijo a Notimex que con su más reciente película, Roma, “salió del closet”, pues cumplió su sueño de ser autor de la fotografía, además de guionista y director de la película que, dijo, es un canto de amor a la Ciudad de México (CDMX).

El cineasta que de pequeño quería ser astronauta, supo que sus intereses cambiaron cuando sus padres, un médico nuclear y una química, le regalaran una cámara Súper 8 con la que filmaba a sus hermanos y a su nana por todos los rincones del departamento de la calle Tepeji, en la colonia Roma.

El drama basado en los recuerdos de la infancia de Cuarón con su niñera a principios de la década de 1970, rodado en blanco y negro en el barrio de la CDMX donde creció compitió con 'Capernaum' de Líbano, 'Girl' de Bélgica, ''Never Look Away' de Alemania y 'Shoplifters' de Japón.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga los Globos de Oro, no considera cintas extranjeras para Mejor Película, por lo que Roma quedó fuera del rubro principal.

El portal De Memoria publicó una foto de la credencial del ahora multipremiado cineasta, fechada el 12 de julio de 1983, en la que se lee que Cuarón cursaba el primer año.

Con información de Notimex y Eduardo Bautista.