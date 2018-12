'Aquaman' es 'Rey de la taquilla' en EU por segunda semana al hilo

Aquaman retuvo su liderazgo en la taquilla cinematográfica de América del Norte por segundo fin de semana consecutivo, dominando las taquillas con 51.5 millones de dólares.

Tras recaudar 72 millones de dólares en el fin de semana de su estreno, el filme sobre el superhéroe de DC acumula un total de 188 millones. Al tratarse de un periodo del año con fuerte asistencia a las salas, la película podría llegar a 200 millones de dólares para Año Nuevo y convertirse en la más taquillera de Warner Bros en 2018.

En el plano internacional, la película dirigida por James Wan y protagonizada por Jason Momoa ha superado los 560 millones de dólares.

Otra película que mantuvo el ritmo fue la producción de Disney Mary Poppins Returns, que con 28 millones de dólares el fin de semana quedó cerca de los 100 millones desde su estreno. A nivel global acumula 173 millones de dólares.

El trio líder de la taquilla el fin de semana pasada se repitió con Bumblebee ocupando el tercer lugar con 21 millones de dólares. El filme que cuenta el origen de la saga Transformers suma 67 millones de dólares desde su estreno hace dos semanas.

Más atrás quedó SpiderMan: Into the Spider-Verse, una nueva adaptación para la pantalla grande del superhéroe arácnido de Marvel, en este caso animada. El filme, que ha cosechado elogios tanto de críticos como fanáticos, llegó al umbral de los 100 millones de dólares en tres semanas en cartel.

El quinto lugar fue de The Mule, película dirigida y protagonizada por el veterano Clint Eastwood que cuenta como un horticultor nonagenario veterano de la Guerra de Corea se convierte en correo del cartel narco de Sinaloa.

Los dos estrenos del fin de semana que quedaron más alto en la lista fueron Vice y Holmes and Watson con poco más de 7 millones de dólares cada una en boletería.

La primera es una biopic sobre Dick Cheney y cuenta con un elenco multiestelar encabezado por Christian Bale como el exvicepresidente de Estados Unidos, Amy Adams y Steve Carell. Holmes and Watson, sobre el clásico investigador en clave de comedia, tiene a Will Ferrell y John C. Reilly en los protagónicos.