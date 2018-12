'Aquaman': diversión que flota y medio sabe nadar

Sin duda, una de las mejores cosas que le pudo pasar al universo cinematográfico de DC Comics fue la llegada de James Wan. Aquaman probablemente no sea ni vaya a ser la mejor cinta de la franquicia pero el director ha entregado algo de lo que ésta carecía: una película divertida.

En Aquaman olvídense de las solemnidades: aquí no hay caballeros oscuros ni antihéroes ni antihéroes, al contrario, Jason Momoa encarna a un perdedor que no quiere ser ni héroe ni rey ("yo no pedí esa responsabilidad"), impulsivo, temperamental y con un sentimiento de culpabilidad latente por una razón que se revela a lo largo del filme.

Sin duda, el mérito y el activo más importante de esta película se llama Jason Momoa; despojado de pretensiones, hace lo que mejor sabe hacer: reírse de sí mismo; el actor viaja ligero, se despoja de pretensiones y frases complejas (les hablan, Batman y Superman) y convierte al más olvidable metahumano de DC en un superhéroe ocurrente, ingenioso y entrañable.

Aquaman cumple con los requisitos que un filme de este tipo requiere: acción, muchas peleas, mucho CGI (por aquello de los efectos del agua), mucho humor, romances frustrados, flashbacks bien hechos, música que apela a la nostalgia del chavorruco (Toto y Depeche Mode) y sútiles guiños a cintas como Karate Kid.