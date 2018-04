Al infinito y más allá: 'Toy Story 4' llegará en 2019

El sheriff Woody, Buzz Lightyear, el Señor Cara de Papa, Slinky y Rex así como el resto de sus amigos volverán el próximo año: Pixar anunció que Toy Story 4 llegará a la pantalla grande el 21 de junio de 2019, según anunció en su Facebook oficial.

Este nuevo capítulo de la franquicia aún no ha revelado cuál sería la trama de la nueva entrega, aunque diversos medios estadounidenses han mencionado que podría dejar de lado la relación de los juguetes y los niños y centrarse más en una historia de amor entre Woody la pastorcita Betty (Bo Peep).

Aunque hasta el momento no han sido revelados mayores detalles de la historia, Tom Hanks volvería para dar voz a Woody y Tim Allen al astronauta Buzz Lightyear.

Toy Story 4 originalmente iba a ser dirigida por John Lasseter, pero tras su salida de Pixar por acusaciones de conducta inapropiada, ahora recaerá en manos de Josh Cooley, quien debutará como director, y el guión correrá a cargo de Stephany Folsom.

Asimismo, Randy Newman, compositor creador del éxito Yo soy tu amigo fiel (You've got a friend in me) también volverá a ser parte de esta franquicia de Pixar, de acuerdo con el portal Cinema Blend.

La nueva película llegará 24 años después del lanzamiento de la primera entrega en 1995, a la cual siguieron Toy Story 2 (1999) y Toy Story 3 en 2010.