Adan Jodorowsky: construir y cerrar ciclos o de la resurrección de sus personajes

Como una obra de teatro, pensar en coreografías, en maquillajes, resucitar a tres personajes sepultados (Ídolo, Ada y Amador), escoger canciones de los tres álbumes que tiene y hacer ejercicio fue la tarea de Adan Jodorowsky para regresar al escenario.

Para el músico, la magia posee a México: un lugar donde hay curanderos, creencias, contrastes de lo material y lo espiritual, uno en el que vive desde hace tres años, pero donde no sale a la calle y se la pasa en su casa componiendo, revisando instrumentos musicales, moviendo palancas en la computadora (por curiosidad) y produciendo a grupos como Bandalos Chinos y León Larregui en el estudio Codependiente.

“Todo empezó un día que estaba en mi cama y empecé a recordar los shows, giras, personajes. Todo lo que viví porque vivir a cada personaje es vivir una vida”, menciona Jodorowsky, “lo que quiero es que la gente sienta un show como no se ve”.

Su regreso con este happening (único show) será el 14 de diciembre en El Plaza Condesa a las 20:30 horas y Polaris será la banda telonera, una agrupación liderada por Pablo Cantú, bajista de este proyecto y quien toca la batería en Reyno.

Este show nació porque Cantú le propuso al músico que volviera a ser Adanowsky. Aunque Jodorowsky lo meditó, decidió no fusionarse con esas facetas de su trayectoria musical, pero sí volver a tocar parte de ese repertorio.

“Cada vez que hago un show o un disco, entro en un trance donde no sé lo que estoy haciendo, pero lo hago. Esto saldrá. Ahora ya no provoco, sólo provoco con lo positivo”, recuerda, “eso es algo que cambió en mí; no quiero violentar a la gente. Cuando me dan una idea, en lugar de aceptarla, ahora la pienso. Empiezo a cuestionar”.

“ Cuando era adolescente iba a los shows de Alice Cooper o Bowie y yo quiero darle a la gente lo que yo tuve de adolescente.” Adan Jodorowsky, músico

En el setlist están contemplados los temas ‘Me siento solo’, ‘Dancing to the radio’, ‘Estoy Mal’ y ‘El Ídolo’, ya que son los hits de los personajes y una dosis que “al público le hace feliz”, en palabras de Adan.

Adan Jodorowsky tiene pensado cambiar de músicos para cada uno de los personajes, por lo que ya imagina los fade out y las entradas que necesitará para hacer cada corte, no a modo de cierre en el telón, sino como una forma para conectar las experiencias.

La disciplina, una marca en la agenda de Jodorowsky

La disciplina y la curiosidad son dos ingredientes que predominan en el trabajo del músico y productor, pues tuvo que salir a correr y bajar alrededor de 10 kilos para estar en forma.

Entre sus planes para cerrar el año y trabajar para el 2019 están el mudarse a California, Estados Unidos; terminar el disco de Polaris; grabar un nuevo sencillo con Daniela Spalla; producir a Caloncho; hacer un sencillo con Bandalos Chinos; escribir su filme de terror y actuar en la próxima película (continuación de Poesía sin fin) de su padre Alejandro Jodorowsky, además de grabar su nuevo álbum en Francia.

“No sé cómo surgió todo esto. Empecé a producir mis propios discos y desde El ídolo (2008) hacía muchas preguntas al ingeniero de audio; fue entonces que comencé a coproducir mis propios discos hasta que llegué a Larregui. Esto fue realmente un accidente; él quería hacer seis canciones. Yo le dije ‘haz un disco entero, si quieres hacerlo de solista, hazlo entero’”, recuerda el cantautor.

El hombre que le dio vida a tres personajes distintos en 10 años divide su tiempo e intenta asumir el reto de leer tres libros al mismo tiempo (Confieso que he vivido, de Pablo Neruda; Viaje a Ixtlán, de Carlos Castaneda y la biografía de Charles Chaplin). Una constante en su vida: construir y cerrar ciclos.