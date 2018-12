A Liam le importan "un carajo" sus fans: Noel Gallagher

Noel Gallagher, quien fuera uno de los dos líderes de Oasis, acusó a su hermano Liam, otro de los pilares de la banda británica, de no preocuparse por sus fans, puesto que sus peticiones de reunir a la banda sólo obedecen a su ego.

"Liam sólo quiere hacerlo por su ego, nunca le importaron un bledo los fanáticos; si le hubieran importado, no se hubiera salido del escenario 25 veces en su carrera", afirmó el ahora frontman de High Flying Birds, citado por el periódico inglés The Guardian.

Rumores de una posible reunión de la banda comenzaron a circular en septiembre, cuando se dijo que a ésta le habían ofrecido un trato para tocar en el Castillo Slane en Irlanda, oferta que Liam negó que existiera, aunque sí admitió sus deseos de que Oasis se reuniera.

En julio de este año, en una serie de tweets, el hermano menor de los Gallagher escribió que perdonaba a su hermano mayor. "Tierra a Noel. Escucha niño, he oído decir que estás tocando con gente que no bebe alcohol, y eso es lo más bizarro que has hecho. Te perdono, ahora reunamos a la gran O (Oasis) y dejémonos de joder. Yo pongo los tragos".