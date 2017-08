Estas son las 25 ciudades top del futuro

Para el año 2050, aproximadamente las dos terceras partes de la población líder mundial vivirán en ciudades, una cifra que estará por encima de un poco más de la mitad actual.



Ante este fenómeno poblacional, es importante para los centros urbanos revisar los preparativos para el futuro con referencia a las mejoras de infraestructura, la innovación tecnológica, la formulación de la política a seguir por un partido, protecciones de medio ambiente, y otras estrategias progresistas.



Un nuevo informe de AT Kearney, una consultoría de negocio global, alinea 128 ciudades basadas en sus niveles proyectados de importancia y competitividad en el futuro.



El 'ranking' combina diversas ciudades a través de varios datos, incluyendo el funcionamiento ambiental, patentes per cápita, el número de incubadoras de negocio y las empresas de la lista Fortuna 500, y la calidad de vida.



AT Kearney calculó las mejores calificaciones en cuatro categorías: bienestar personal, economía, innovación y gobernanza.



Estas son las principales ciudades para tener en la mira en los años siguientes:





1 San Francisco La capital tecnológica del mundo, encabeza la lista por su fuerza en innovación. Es la mejor posicionada para atraer y retener el capital global, la población y las ideas de los próximos años, de acuerdo con el reporte. La ciudad ha visto incremento en las patentes per cápita y en las incubadoras de negocios.

​

2 Nueva York

Por su segunda ocasión, ocupa el número 2 del 'ranking'. Es considerada el centro mundial de la moda, las finanzas, los medios y la tecnologías. La ciudad ha alcanzado altos niveles en la actividad de negocios, participación política y capital humano.

​

3 París La 'ciudad luz' destaca entre las ciudad norteamericanas por su competitividad e importancia en el futuro. La capital francesa ha registrado mayores números de incubadoras de negocios y ha tenido un crecimiento sustancial en la inversión privada.

​

4 Londres Ascendió a esta posición gracias al acceso de experiencias culturales y al talento de mano de obra. Londres fue el top en seis métricos usados en los cálculos del informe, incluyendo el número de firmas de servicios superiores globales, número de agencias de noticias, eventos deportivos, viajeros internacionales y la población estudiantil internacional.

​

5 Boston De acuerdo con el informe, el espíritu emprendedor ha florecido en la ciudad en los años recientes. La histórica ciudad tiene los reflectores por el tema biotecnología y algunas de las mejores universidades.

​



Aquí más ciudades entre los primeros 25 lugares:



6.- Melbourne

7.- Munich

8.- Houston

9.- Estocolmo

10.- Moscú

11.- Singapur

12.- Zurich

13.- Sidney

14.- Ginebra

15.- Chicago

16.- Ámsterdam

17.- Atlanta

18.- Berlín

19.- Washington

20.- Toronto

21.- Copenhague

22.- Düsseldorf

23.- Tokio

24.- Vancouver

25.- Los Ángeles