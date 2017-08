El top de los cajeros red más caros en México

Cuando estamos de vacaciones o simplemente si de forma imprevista necesitamos algo de efectivo, no siempre tenemos nuestro banco a la mano.



En esos casos, no hay de otra que hacer retiros en el cajero más cercano, sea del banco que sea. Pero antes de hacer cualquier operación, checa cuánto te cobra de comisión, porque algunos bancos tienen cuotas mucho mayores que otros, y van de menos de 10 pesos hasta los 30 pesos.



¡Ojo! Las tarifas pueden variar según la ubicación del cajero, pues suele ser mayor cuando está en centros comerciales, supermercados, centrales de autobuses o aeropuertos, que en hospitales o en los propios bancos.



También si quieres hacer algún retiro, puedes encontrar distintas comisiones, que pueden ir de los 3.25 pesos en CIBANCO, hasta los 12 pesos que cobra Santander.



Aquí te dejamos la lista completa de los costos de usar un cajero de otro banco que no es el tuyo.