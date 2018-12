Holbox prohibirá el ingreso a mascotas

Las mascotas ya no serán bienvenidas en la isla de Holbox, por lo que se asignarán tres inspectores al abordar los barcos que salen de Chiquilá para supervisar y regular el traslado de animales de compañía, afirmó Cristopher Arturo González Baca, encargado de despacho de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en Quintana Roo.

El Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam considera la prohibición de ingresar mascotas a la isla de Holbox, declaró el funcionario y agregó que aplicar la medida será complicado.

"Ahorita, como tal, el mecanismo no está bien planteado, lo que se está trabajando es, uno, crear un censo de mascotas y, la otra, el ingreso de mascotas foráneas no va a ser posible", indicó.

El exdirector del Parque Nacional Arrecifes de Cozumel dijo de entrada que su principal reto será implementar el programa de manejo porque hay una veintena de amparos, de los cuales alrededor de una decena se ha desechado.

“La mayoría no procedió porque fueron contra el decreto, que tiene ya mucho (...) ya no es tiempo para ir contra ese documento; otros contra la LGEEPA (Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente), que en este caso no es la razón de ser del Programa de Manejo, que aún está en tiempo de adecuarse a la comunidad”, señaló González Baca..

Oportunidad de negocio

Esta medida puede ser una ventana de oportunidad para los habitantes de Chiquilá, quienes pueden instalar sitios de guardería especiales para las mascotas, concluyó.