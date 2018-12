El rostro cosmopolita de Mérida te va a sorprender

Contrario a las urbes mexicanas como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, el tiempo transcurre lento en una que apenas nace como tal: Mérida.

Al recorrer Paseo Montejo puedes detenerte a observar las casonas con su impresionante arquitectura colonial sin premura alguna. No obstante, la capital yucateca tiene otro rostro que refleja un desarrollo urbano de primer nivel que comienza a acelerar el paso.

Justo en el centro de la ciudad se encuentra el Palacio de la Música, inaugurado en junio pasado, contrasta con la catedral de San Ildefonso construida entre 1562 y 1598. El recinto musical, cuya inversión fue de 348 millones de pesos, cuenta con estudio de grabación, un museo de ocho salas y un auditorio para 450 personas.

La fachada del Palacio de la Música mide poco más de 140 metros lineales y su diseño está inspirado en el rollo de una pianola con horadaciones de la canción ‘Esta tarde vi llover’, de Armando Manzanero.

Fuente: Cheryl Paredes

El Gran Museo del Mundo Maya, que requirió 773 millones de pesos para su edificación, tiene un diseño que fue reconocido en 2013 por el Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores como la ‘Obra emblemática del año’.

Enrique Duarte Aznar, uno de los arquitectos a cargo del proyecto, dijo a El Financiero, que el equilibrio entre lo urbano y la naturaleza es fundamental para la transformación de la ciudad sea totalmente positiva.

“El espacio urbano debe estar dosificado, tiene que alternar entre los espacios de vivienda, los espacios de equipamientos y las vialidades que comuniquen unos con otros”, señaló Duarte, quien también ha sido responsable de obras como el Hospital de Alta Especialidad y la Unidad Deportiva Inalámbrica, entre otros.

Fuente: Cheryl Paredes

Vía Montejo es otro ejemplo del rumbo que está tomando el desarrollo urbano de la capital yucateca. Se trata de un complejo de vivienda residencial y edificios corporativos distribuidos en siete y seis torres, respectivamente, ambas de 15 pisos y separadas por un paso peatonal que lleva al centro comercial The Harbor, que abrió sus puertas hace apenas un par de meses.

La obra, cuya inversión superó los 10 mil millones de pesos, ofrece departamentos a partir de dos millones de pesos. Para sus desarrolladores, el grupo Inmobilia, “Vía Montejo es un proyecto de uso mixto que cambiará por siempre el panorama y lifestyle de Mérida”.

Plaza La Isla se ha convertido en otro ícono comercial de la Mérida cosmopolita. Su inversión fue de dos mil millones de pesos y abrió sus puertas en abril de este año. Cuenta con un lago artificial, un complejo de cine, varios locales de ropa y comida.

Fuente: Cheryl Paredes

Hasta ahora, si ves el norte ciudad desde las alturas, hay dos torres que destacan ya que son las más altas desde Puebla hasta Panamá. Se trata de las Country Towers. Inauguradas en 2014, y con una inversión superior a los mil millones de pesos, ofertan departamentos a partir de dos millones de pesos.

Una vez más, ante esta transformación urbana de una ciudad cuya constante son las altas temperaturas, el llamado de los expertos es diseñar respetando al medio ambiente, de lo contrario el desarrollo podría jugar en contra.

“La sustentabilidad es algo que no involucra nuestro futuro, para no comprometer nuestro futuro hay que cuidar las cosas, el medio ambiente, el agua, la luz, todo para que uno no sea sustentable. Creo que hay que ser menos sustentable y más sensibles”, dijo el arquitecto Javier Muñoz Menéndez, responsable de diseños como Hermana República, plaza Península, centro comercial City Center y el Auditorio universidad Marista de Mérida, entre otros.

En tanto, las edificaciones modernas y verticales siguen erigiéndose cambiando cada vez más la postal de una ciudad que combina tradición y desarrollo, capital que concentra a la población de un estado que ya suma 2.2 millones de habitantes.