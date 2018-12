Así se prepara la campeona nacional de biología para la Olimpiada Internacional

María del Carmen Uch Alejos es originaria de Cozumel, hace dos años dejó su vida en la isla para continuar sus estudios de bachillerato en la Escuela Preparatoria Uno de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) en la ciudad blanca, ahora la joven de 17 años se prepara para concursar en Szeged, Hungría en la Olimpiada Internacional de Biología.

Para llegar a este certamen, María del Carmen tuvo que competir con alrededor de 100 estudiantes de toda la entidad y posteriormente competir contra los mejores seis alumnos de cada estado de la República en el certamen nacional que se realizó en Hermosillo, Sonora.

La estudiante de la Prepa Uno reconoce que el concurso fue difícil ya que tuvo que pasar por una fase teórica y una fase práctica, siendo esta última la más emocionante para ella.

"(En el examen práctico) tuvimos que identificar diferentes tipos de cianobacterias, en otro tuvimos que sacar bioestadísticas de área foliar y hacer varios cálculos sobre ecología de poblaciones. En el siguiente laboratorio hicimos una disección de corazón y en el último una disección de larva", comentó en entrevista con El Financiero.

Para poder realizar todas estas actividades, María se prepara todos los días estudiando e investigando en sus tiempos libres en la escuela y en la soledad de su casa mientras se acompaña de música instrumental para poder concentrarse.

"El tiempo que estuvimos en la escuela nos ayudó bastante pero este tipo de competencia es necesario estudiar en la casa, ir leyendo, repasando lo que aquí aprendimos es investigando un poco más", señaló la joven.

De igual manera, ha tenido que sacrificar tiempo con su familia y amigos pero no se arrepiente por que la biología es una de sus pasiones. El gusto por la biología de María se remonta a su infancia ya que comenta que siempre se ha estado interesada en aprender acerca del mundo.

"Desde pequeña me ha apasionado conocer lo que rodea, siempre me ha llamado la naturaleza, cómo funciona, no solo porque podría parecer bonita sino por todas las maneras diferentes en la que la vida se ha logrado adaptar en diferentes condiciones", apuntó.

“ Lo mejor del concurso no está al final sino a lo largo del camino" María del Carmen Uch Alejos Campeona Nacional de Biología

María del Carmen quiere mantener a la biología en su vida académica pero esta consiente que es necesario aprender de otras ciencias, por ello quiere estudiar nanotecnología con énfasis en aplicaciones biomiméticas, es decir, la imitación de la naturaleza y la modificación de ella en lo que pueda favorecer el desarrollo del ser humano.

"Las ciencias en general me gustan mucho y no existen por separado. La biología se relaciona también con la física, la química, las matemáticas, realmente hay que buscar proyectos para poder resolver problemas urgentes que la sociedad reclama", concluyó.