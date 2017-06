Zepeda se descarta como líder del PRD

1

Es increíble lo que sucede en el PRD, que viendo la tempestad se niegan a hincarse. Juan Zepeda logró el 17.79 por ciento de los votos en el Estado de México, en una elección de dos, ya que desde el inicio confrontó al presidente Enrique Peña Nieto con el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en lugar de a los candidatos Alfredo del Mazo, del PRI, y Delfina Gómez, de Morena.



Sin embargo, a dos días de los comicios, el líder del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, advirtió: “No debemos cometer el mismo error de abonar todo a una sola persona y que mañana se sienta con el poder de destruirte, tal cual es el caso de Andrés Manuel López Obrador. No lo descarto para el tema de la sucesión”, al referirse a Juan Zepeda.



Y la respuesta es inmediata: “Le regreso a través de El Financiero la cortesía, y le digo que no se ponga nervioso, que no voy por ninguna candidatura”, señaló el excandidato.



Reconoce que en su partido persiste el espíritu del canibalismo, pero agradece el apoyo que tuvo el pasado 4 de junio.



Y se le reitera a Juan Zepeda la pregunta sobre qué plantea para su futuro, quien responde que no le interesa la dirigencia del PRD porque “mi identidad política está en el Estado de México y categóricamente me descarto para eso”.



Y de la posibilidad de que fuera candidato a senador, asegura que en la pasada elección del 4 de junio se logró un número de votos que nunca se habían tenido y eso que es la primera vez que el PRD va solo a la contienda, pero que esa posibilidad se discutirá en su momento.



Es lógico que tendrá que ser tomado en cuenta, ya que como él mismo asegura, en su partido ya terminaron el conteo de actas y obtuvo un millón 100 mil 45 votos.



De acuerdo con información del PRD, es el mayor número desde 1999, pero si retomamos la pasada elección de Alejandro Encinas, quien fue candidato del PRD, PT y Convergencia, tenemos que obtuvo un millón 20 mil 857 sufragios.



Pero el candidato del que no se esperaban grandes resultados, a quien pusieron después de que no se concretó la alianza con el PAN para que Encinas Rodríguez contendiera y al que se enfrentó Andrés Manuel López Obrador, les recuerda a sus correligionarios “que el resultado del 4 de junio es el esfuerzo del PRD cuando va unido, pero que no se pongan nerviosos porque no voy a buscar ninguna candidatura”.



Y a pesar de todos los ataques de López Obrador porque no quiso declinar a favor de Delfina Gómez, Juan Zepeda asegura que la alianza más conveniente para su partido en la elección presidencial de 2018, es la de las izquierdas.



Reconoce que fue agraviado personalmente por López Obrador, a quien, comenta, apoyó en todos los días que duró el plantón en Reforma cuando “le robaron el triunfo”, pero aclara que en esta elección quedó demostrado que en Nezahualcóyotl, municipio que gobernó, los votos no son de Andrés Manuel, si no de su grupo político.



Y finalmente tiende la mano a Morena al señalar: “Yo no vivo de agravios, no vivo en el rencor” y por eso pone nuevamente en la mesa la alianza de las izquierdas como prioridad.



FALTA DE EDUCACIÓN

Los yucatecos tienen la reputación de ser corteses y puntuales, pero la excepción hace la regla, si no que se lo pregunten al diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.



Hay que investigar si es la dieta con la que ha logrado bajar muchos kilos lo que lo trae agotado y le impide cumplir con sus compromisos o simplemente por ser precandidato a la gubernatura de Yucatán se subió al ladrillo, aunque la elección sea hasta el próximo año.



Twitter: @ginamorettc



