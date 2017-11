Ya hay acuerdos en PEF 2018

1

Sin duda, en la Cámara de Diputados hay dos temas que mayormente tienen ocupados a sus integrantes, uno es el relacionado con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2018), el cual lleva semanas en su etapa de análisis y negociación entre los grupos parlamentarios; y el otro asunto es eminentemente de tipo político, donde las cuestiones electorales, específicamente lo relacionado con la sucesión presidencial, son las líneas que prácticamente dominan la agenda legislativa.



Y aunque al inicio del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, cada fracción parlamentaria presentó su propia agenda, es un hecho que gran parte de las propuestas han quedado en el tintero y lo único que permanece en el ambiente parlamentario son aquellos asuntos que legalmente tienen que ser desahogados dentro de un calendario puntual, tal es el caso del PEF que debe ser aprobado a más tardar el 15 del presente mes.



Ante el plazo que se tiene para la aprobación del paquete presupuestal, el Legislativo aún cuenta con el recurso del reloj legislativo, pues, de no aprobarse en tiempo y forma, los diputados podrían recurrir a esa opción para detener el tiempo en tanto llegan los acuerdos y consensos. Pero al parecer en San Lázaro ese recurso no está contemplado e incluso, según adelantan liderazgos, hay consensos suficientes para evitar llegar a la fecha límite.



Federico Döring, diputado del PAN, nos dijo que su bancada está concentrada en la integración de un Fondo de Reconstrucción y que ese es un objetivo que en común tienen con el PRD y MC, todos integrantes del llamado Frente Ciudadano por México.



Otro tema que los frentistas defenderán, así nos lo dijo el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Francisco Martínez Neri, es el apartado del Fondo Metropolitano y del Fondo de Capitalidad, los cuales en los últimos años han fortalecido las finanzas públicas de la CDMX y se han traducido en más beneficios para sus habitantes.



En general todos los partidos apoyan la integración de un Fondo para la Reconstrucción de la capital del país y, en ese marco de negociaciones, ayer mismo el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, tuvieron un encuentro en donde se acordó que el gobierno federal entregaría 3 mil 371 millones de pesos al Gobierno de la CDMX a través del Fonden.



Los priistas también han adelantado la desaparición del programa Fortalece, partida presupuestal que se conoció como el Fondo de Los Moches en años anteriores, y que se distinguió por la discrecionalidad y falta de transparencia con que se manejaron esos recursos, e incluso carecían de objetivo precisos y reglas de operación, pero en la gestión de obras se dijo que algunos legisladores llegaron a cobrar hasta un 40% como comisión.



Las necesidades son muchas y las bolsas estimadas para su atención son muy variadas entre un sector y otro; por ejemplo, el presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara baja, el diputado Oswaldo Cházaro Montalvo, confió a este espacio que sólo en su sector los legisladores integrantes de esa comisión acordaron solicitar 4 mil 236.59 millones de pesos, equivalente a 21.4 por ciento más de recursos en el PEF-2018, para fomentar e impulsar el desarrollo pecuario, destacando la gestión de recursos para programas como el concurrente (PEC) y de Apoyo a la Adquisición de Leche a Productores Nacionales.



En fin, hay quienes en la opinión pública han calificado estas negociaciones como una prueba de fuego al Legislativo, por las crispaciones de tipo político que han contaminado toda actividad parlamentaria, por lo que en ese contexto de desavenencias hay indicios que hacen suponer que la prueba ha sido superada y mañana el tema presupuestal podría estar subiendo a tribuna con muchas probabilidades de que se apruebe sin necesidad de agotar los tiempos legales, al menos así lo han comentado algunos liderazgos en San Lázaro.



Para darnos una idea del ambiente político que envuelve las actividades legislativas, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, ayer encabezó una reunión con legisladores del sector agroalimentario, a quienes les dio un mensaje: “Hay que estar preparados para dar la batalla”, y que por supuesto no se refería al PEF. Y para mayores datos, ahí estuvieron el recién nombrado líder de la CNC, Ismael Hernández Deras y Héctor Hugo Olivares Ventura, cenecista de pura cepa.

