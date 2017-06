¿Y si ganó Morena? ¿Y si perdió Morena?

1

No esperemos un día difícil en la Bolsa Mexicana de Valores. Este lunes, el valor de las empresas debe cerrar el mercado más o menos en el nivel del viernes. Al menos por las elecciones de ayer, no se moverán significativamente.



El peso, sí. El dólar frente a la moneda nacional puede abaratarse o encarecerse durante unas jornadas, en función del resultado en el Estado de México, particularmente, que hasta el cierre de esta columna, ignoro.



Si Delfina Gómez ganó la gubernatura del Estado de México, el dólar puede irse a 19 pesos, de acuerdo con Nur Cristiani. Esta influyente estratega de JP Morgan en México es responsable de avisar con tiempo a sus clientes cómo pueden impactar sus inversiones las decisiones políticas de los mexicanos.



Quienes leen sus reportes quizá caben en un teatro. Pero sería raro que alguno de ellos tenga menos de 20 millones de dólares en su cuenta bancaria. Mueven al país cuando deciden a dónde va su dinero. Por eso, el banco más grande de Estados Unidos sigue con detalle la contienda electoral mexiquense.



Van los escenarios que Cristiani pintó en un análisis divulgado el viernes:



Uno. Alfredo Del Mazo gana ampliamente. El PRI retiene el gobierno estatal con mayores recursos en el país. Los sindicatos que prometieron su apoyo a AMLO en la elección del Estado de México, particularmente el de los maestros, no serán tan relevantes en el futuro, lo que sería positivo para el PRI.



Una victoria amplia daría poder al partido para competir agresivamente en 2018, pese a su débil popularidad. Con ello “canibalizaría” votos a una posible coalición entre el PAN y el PRD, con lo que podría facilitar una victoria de AMLO en su ruta a la Presidencia de la República.



El banco apunta que en esta circunstancia el peso puede apreciarse temporalmente contra el dólar hasta un tipo de cambio de 18.40.

Este escenario, empero, tiene una baja posibilidad, de acuerdo con JP Morgan.



Dos. Alfredo del Mazo gana por poco. JP Morgan estima con ese eventual resultado un escenario similar al anterior, pero el PRI no llegaría tan cómodo al 2018, lo que posibilitaría una coalición informal con el PAN y el PRD. ¿Las probabilidades de este caso? Muchas. No habría mayores movimientos en el mercado, dice JP Morgan.



Tres. Delfina Gómez gana por un amplio margen. Morena obtiene acceso a la más grande tesorería de los estados en México, ganando apoyo en los estados más poblados del país.



Los sindicatos habrían mostrado su músculo, lo que podrían repetir a nivel nacional.



Las posibilidades de que AMLO gane la Presidencia aumentan considerablemente. También se vuelve factible que los otros partidos políticos busquen estrategias más agresivas en 2018.



Este hecho derivaría en un ajuste al alza al dólar hasta los 19 pesos, también de manera temporal. Sólo en este caso, podríamos ver un ajuste a la baja en el precio de las acciones de empresas en Bolsa.



¿Qué lo motivaría? Una momentánea toma de utilidades de inversionistas extranjeros. Este escenario, de acuerdo con JP Morgan, tiene medianas posibilidades.



Cuatro. Delfina Gómez gana por un margen pequeño. Este escenario tiene una alta factibilidad, advierte el banco estadounidense. Las consecuencias serían similares a las del inmediato anterior.

Hasta ahí con el reporte de JP Morgan.



Es sorprendente la relevancia que Morena cobró en poco tiempo. Mucha gente espera un cambio radical en este país tan desigual. Es señal también de que la democracia nacional funciona, con todas sus deficiencias.



Que los perdedores acaten y los ganadores atiendan. No están las cosas en el mundo como para generarnos problemas en casa.



Opine usted: jruiz@elfinanciero.com.mx

Twitter: @ruiztorre



