Xóchitl Gálvez ¿se acerca a Morena?

A los jefes delegacionales de Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, que formaron el Tucom (Todos unidos contra Monreal) se sumó la delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez. Los cinco sostuvieron un cónclave en el museo Casa Frissac, de la delegación Tlalpan, con el pretexto de intercambiar experiencias. Sin embargo, en el PAN ya comienzan a ver con extrañeza “los coqueteos” de Gálvez a esos cuatro delegados del partido de Andrés Manuel López Obrador.



Miradas al gobernador Velasco



En Chiapas la vista se encuentra puesta en su gobernador, y no precisamente por su trabajo, sino por saber hacia dónde va a dirigir los recursos económicos de su estado en época preelectoral. Ya ni se sabe en qué partido juega Manuel Velasco, con vínculos en Morena, el PRI y el Verde. Pero de que juega, juega.



Los “focos” sobre Barrales en la sesión de hoy



En el Senado, los reflectores estarán concentrados en el escaño de Alejandra Barrales, presidenta del PRD, quien se reincorporó a sus actividades legislativas el jueves pasado. Supuestamente llegó a poner orden en la bancada y dejar a Dolores Padierna como coordinadora. Pero el interés no será por la presentación de alguna iniciativa, todo mundo apuesta a saber si de nuevo pide licencia o se mantiene en la Cámara alta. Sobre todo porque en la asamblea pasada ni siquiera pasó lista de asistencia en el pleno.



Algo pasa en el equipo de Del Mazo



Algo pasa en la campaña de Alfredo del Mazo, candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México, ya que el encargado de comunicación de su campaña, Ricardo Joya, quien apenas había asumido el cargo el 16 de marzo, ayer lunes lo dejó. Lo que trascendió del equipo es que Joya decidió dejar el cargo porque “no lo dejaban operar”. Esperemos la confirmación y las explicaciones.



Unidad en el TSJDF



Quienes conocen de los tejes y manejes en el Poder Judicial, nos cuentan que la declinación de Lázaro Tenorio Godínez, para contender por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se debió en gran medida a que este magistrado no alcanzaba los votos necesarios para alzarse con el cargo. Por otro lado, Álvaro Augusto Pérez, pinta para que este jueves sea elegido por unanimidad. Quien resulte electo ocupará el cargo a partir de abril y hasta noviembre de 2018, fecha en que entra en vigor la nueva Constitución de la CDMX. A partir de entonces ese puesto será de un año y sin posibilidad de reelección.



Temen trabajadores y asesores despidos



Hay incertidumbre en los equipos de trabajo de los seis senadores que renunciaron al PRD, pero que siguen en la bancada del sol azteca. Nos comentan que con la guerra que se desató por la coordinación, y la designación de Dolores Padierna, muchos trabajadores, asesores y colaboradores, que cobran en la nómina perredista, temen ser despedidos. Creen que la senadora podría expulsar a todos aquellos que trabajen con los que ahora son independientes o se fueron a Morena. Como quien dice, se les acabó “la materia de trabajo”.



