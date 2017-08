1

¿Usted estaría dispuesto(a) de viajar más de dos mil 329 kilómetros por carretera a razón de 80 kilómetros por hora y llegar en tres días a Nueva Orleans partiendo desde la CDMX?



A mí no se me antojaría de no ser porque el viaje será en el interior de un camión en el que 25 muchachos mexicanos viajan con el reto de conformar una empresa y llegar al destino para enfrentarse no sólo a un jurado estricto ante el cual tendrán que hablar en inglés, sino compitiendo con varias docenas de equipos más que viajaron al destino en otros seis camiones desde distintas ciudades de la Unión Americana.



Cuando en el BBVA Bancomer preguntaron que si Universo Pyme se atrevía a estar dentro de ese camión para relatar periodísticamente la experiencia, no la dudé ni tres segundos. ¡Pero por supuesto!, contesté.



Por eso desde la mañana de este lunes, para cuando usted lea estos renglones, ya estaremos en camino primero a Monterrey, luego a Laredo, posteriormente a Austin y de ahí hasta Nueva Orleans. En el periodo habrá dos 'descansos' de 10 horas, suficientes como para buscar dónde diablos puede uno darse un baño o bien ejercer el tradicional baño vaquero en los 'servicios' de alguna cafetería o centro comercial.



Universo Pyme será el primer proyecto periodístico que sea testigo de este hackathon que internacionalmente se reconoce como el StartupBus. El primer periodista que viaja junto a los emprendedores para conocer 'desde dentro' la experiencia.



Si no conoce el proyecto se lo sintetizo: muchachos emprendedores viajan desde distintas ciudades de la Unión Americana y de México, por camión, a encontrarse en una ciudad en la que se desarrolla un concurso. Durante el viaje varios equipos conforman una empresa de TI.



Sus proyectos llegarán a la ciudad sede con bastante grado de avance por lo que podrán mostrar logotipo, marca, sitio en internet o un sitio en el ciberespacio. Sus funcionalidades ya podrán ejercerse. Se prestarán ante un jurado conocedor y serán presa de capitales de riesgo que vean en alguno de estos proyectos posibilidad de encontrar una mina de oro.



Serán 25 jóvenes mexicanos los que se suban a este camión. Ninguno se conoce. No son de la misma ciudad. Todo indica que son del Estado de México, Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí y Querétaro. Parece que los únicos chilangos serán cinco mentores del BBVA Bancomer y dos miembros de Universo Pyme.



Los mexicanos competirán con otros integrantes de otros seis StartupBus que representen a emprendedores de Ohio, San Luis Missouri, Tampa Bay, Nueva York y San Francisco.



La iniciativa de esta mecánica del StartupBus surgió de Elías Bizaness, de nacionalidad australiana, en febrero de 2010, precisamente durante un viaje en camión entre San Francisco y Austin Texas. México fue invitado a participar en este mecánica emprendedora en 2012 con muy buenos resultados, porque equipos de México han formado parte del grupo finalista de Buspreneurss.



La experiencia se realiza sobre todo en Estados Unidos, pero recientemente también se organizan los StartupBus en Europa e incluso en África, en donde están involucrados 16 países y cinco camiones que salen de Marruecos, Turquía, África del Este, África del Oeste y Sudáfrica. Ahí los camiones tienen especialidades temática: Salud, Fintech, Mujeres Emprendedoras, Agricultura y Hardware.



La iniciativa en América ha generado 300 proyectos empresariales y han participado en ella dos mil emprendedores de varias nacionalidades. El ejercicio a nivel mundial tiene vinculación con 123 ecosistemas. Sería interesante que la experiencia pudiera replicarse en México y que pudieran terminar en la Semana Nacional del Emprendedor. Sólo es una idea.



Le iremos reportando el trayecto. Enviaremos posts para el noticiero que conduce Victor Piz y tendremos en las redes sociales de Universo Pyme México al menos tres reportes por día en video. La experiencia inició esta mañana a las siete y terminará el viernes con el proceso de valoración del jurado y la fiesta correspondiente. Cada muchacho se regresa a México como 'Dios le da a entender'.



Precisamente este lunes se presenta en 'sociedad' la Semana Nacional del Emprendedor 2017 con la presencia del secretario de Economía, Ildefonso Guajardo y el presidente del Inadem, Alejandro Delgado Ayala.



Como parte de la alianza entre Universo Pyme y la Canaco CDMX se desarrollará un taller que conducirá Ezequiel Corkidi bajo el nombre: 'Sin liderazgo no hay paraíso'. El curso tendrá una duración de 3.5 horas y por determinación de las partes involucradas en la organización no habrá de cobrarse, pero sí se requiere del registro correspondiente al correo: lidicepyme@hotmail.com.



La cita será en la sede de la Canaco Ciudad de México, en Reforma 42, Centro, y será el 3 de agosto a partir de las cinco de la tarde. Se requiere su presencia 15 minutos antes para realizar el registro correspondiente. Yo le aseguro que la experiencia valdrá la pena.



