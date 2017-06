Una jornada ejemplar

1

Ya nada nos sorprende. Cabezas de cerdo frente a casas de campaña, levantados, robo de casillas, boletas electorales vacías en manos de operadores, y hasta un secretario de Estado con dos credenciales de elector. Que sirva como recuento esta columna de lo denunciado a través de redes sociales sobre las trampas electorales.



Que llegue al escritorio de Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, porque, hay que decirlo, la atención se va a tribunales y a declaraciones vacías. Que no se nos olvide que gane quien gane llegó al poder con una jornada electoral enlodada como nunca. El preámbulo de 2018 resultó ser mucho peor de lo pensado, esta elección nos recuerda que los partidos cada vez son más creativos para la transa y, lo peor, nadie se los impidió.



Déjense sorprender, a continuación algunas –porque todas ocupaban varias cuartillas– de las denuncias sólo en el Estado de México.



1) En las sedes de Morena en Ixtalapaluca, Tlalnepantla y Chalco abandonaron cabezas de cerdo ensangrentadas. Además de coronas funerarias en casas de representantes de Morena.



2) Se difundieron volantes apócrifos con el logo del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en los que se daban instrucciones “en caso de ataques” durante las elecciones.



3) La madrugada de ayer policías estatales irrumpieron en el hotel donde se hospedaban militantes de Morena en Tejupilco, Estado de México, en un acto de intimidación, acusó Clara Brugada, secretaria de Bienestar del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido.



4) Familiares de Oscar Juárez Cárdenas, Coordinador de Morena en Atlacomulco, denunciaron que anoche fue secuestrado por un grupo de desconocidos.



5) El Senador perredista Luis Sánchez reportó que en la casilla de la sección 3217 de Bosques de Aragón, la tinta no es indeleble y se borra con facilidad. El perredista expresó el temor de que debido a que la tinta se borra, personas puedan sufragar más de una vez.



6) Un votante de Tecámac, Estado de México, muestra cómo la tinta indeleble es de mala calidad.



7) Se reportaron llamadas telefónicas de amenaza para inhibir el voto en el Estado de México, señaló Benito Nacif.



8) En la casilla 1619 de Ecatepec de Morelos, 4 sujetos armados y encapuchados a bordo de una motocicleta tiraron la urna, cortaron cartucho y amenazaron a funcionarios de casilla. No hay personas lesionadas ni detenidas.



9) El Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, no pudo votar por tener una credencial del INE vencida, y dice que se confundió porque tiene dos en casa.



10) Alejandro Bernal Cruz, chofer del jefe delegacional en Cuauhtémoc, de la CDMX, Ricardo Monreal, fue detenido en Ecatepec, presuntamente por la portación de un arma, por lo que fue trasladado al Ministerio Público de San Cristobal, Ecatepec.



De acuerdo con las primeras versiones, el chofer de Monreal manejaba a exceso de velocidad, y al marcarle el alto intentó evadirse por el carril confinado del Mexibus, donde fue arrestado. Tras la revisión, los policías encontraron un arma y dos fajos de billetes con 10 mil pesos.



No se equivocan las autoridades electorales al decir que fue una JORNADA EJEMPLAR, seguro así viene la del próximo año, llena de irregularidades con partidos que se pasan la ley por donde quieren. Lástima de democracia, otra vez nos toca elegir al menos corrupto.



