Un tequila para Johnnie

En este espacio le hemos platicado de la estrategia 20-20 que implementa desde 2016 en México la inglesa Diageo, dueña de marcas como Don Julio en tequila; así como Buchanan’s y Johnnie Walker, en el whisky.



Con dicha iniciativa busca expandir 20 por ciento su facturación al año para duplicar su tamaño en ingresos hacia 2020 en el país.



El proyecto contempla un programa de inversiones de 400 millones de dólares que anunció hace dos años la empresa que en México dirige Erik Seiersen. Con parte de ese dinero ampliará las instalaciones de su planta ubicada en Atotonilco el Alto, Jalisco.



Nos cuentan que las nuevas instalaciones contarán con una superficie de 39 mil metros cuadrados, lo que implicará una expansión de 160 por ciento respecto a su tamaño actual.



Este martes, a la colocación de la primera piedra del proyecto asistirán Paulo Carreño, director general de ProMéxico; José Palacios, secretario de Desarrollo Económico de Jalisco; Miguel Ortega Guzmán, presidente municipal de Atotonilco el Alto y desde luego Erik Seiersen.



Según datos del Inegi, en el primer trimestre de 2017 el consumo de tequila en México creció 8.0 por ciento respecto al mismo lapso del año pasado, en tanto que en ingresos la categoría observó un alza de 15 por ciento.



Va un dato más que habla del dinamismo del mercado mexicano: en 2016 en el país se bebieron ocho mil millones de litros de bebidas alcohólicas, con lo que México desplazó a Inglaterra como el séptimo mayor consumidor del tequila, whisky y otras categorías. Sólo imagine 400 mil pipas formadas, de las de 20 mil litros.



AUNQUE USTED NO LO CREA

La decisión tomada por Liverpool y Ripley de cancelar el acuerdo con el que la mexicana se haría de al menos 25.5 por ciento de la cadena de tiendas chilena fue premiada por el mercado.



Nos dicen que hubo dos factores que frustraron el convenio: los requerimientos del regulador bancario de Chile (la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras) para conceder la licencia a Liverpool y el efecto que tuvo la revaluación reciente de los títulos de Ripley sobre los 420 pesos por acción en que se había pactado originalmente la compra de la firma sudamericana.



De hecho, el pasado viernes Ripley finalizó la jornada en la Bolsa de Valores de Santiago en 470 pesos. Finalmente, el mercado aplaudió la cancelación del acuerdo pues los títulos de Liverpool, que preside Max David Michel, finalizaron la sesión de ayer con una ganancia de 3.3 por ciento en la BMV. De hecho, llegaron a revaluarse hasta 6.4 por ciento. Desde que se anunció la operación fue vista como riesgosa ¿Usted fue de los que ganó ayer?



LOS CIMIENTOS DE HOME DEPOT

Si bien la renegociación del TLCAN genera incertidumbre para las empresas que tienen operaciones en México y Estados Unidos, The Home Depot se ve con fuertes cimientos y sin riesgo alguno.



En conferencia con analistas, Craig Menear, presidente y CEO del grupo a nivel global, dijo no pueden especular sobre algo que aún no sucede.



Destacó que ahora cuentan con 120 tiendas en México y tienen el plan se mantener inalterada su expansión para seguir como líderes en la venta de productos de mejora para el hogar, además de impulsar la venta por internet.



Aunque éste sólo pesa 1.0 por ciento en sus ingresos totales, en los próximos años puede llegar a 5.0 por ciento, nos dijo hace poco Ricardo Saldívar Escajadillo, actual líder The Home Depot México. Hay potencial, pues.



