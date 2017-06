Trump, Trump, siempre Trump

1

Donald Trump escribe lo que abajo anotamos, en el libro del Museo del Holocausto, la institución oficial israelí destinada a conmemorar a los judíos víctimas de los nazis en la Segunda Guerra Mundial:



“Es un gran honor estar aquí con todos mis amigos”



Comparemos con lo que dijo Barack Obama en el mismo lugar en el año 2008



“Me siento agradecido a Yad Vashem y sus responsables por su extraordinaria institución. En un tiempo de gran peligro y promesas, guerra y progreso, estamos bendecidos por tener un recuerdo tan poderoso de la capacidad humana de crear tanto mal, pero también de nuestra capacidad para levantarnos, sobrepasar la tragedia y reconstruir nuestro mundo. Que aquí vengan nuestros hijos y aprendan la historia, para que ellos puedan unirse a nosotros y proclamar Nunca más!”



El amplio vocabulario y la sensibilidad de Obama, dicen los medios, opacan las palabras de Trump, aparentemente relajado y sin referencia al sentido de la historia y el motivo por el que fue creada la institución israelí.



El presidente de los Estados Unidos, el país mas poderoso del mundo, ha sido objeto de críticas constantes en los medios nacionales e internacionales.



Veamos la que hace unos días divulga el prestigiado articulista Jorge Volpi en el periódico Reforma



“”No es que el presidente estadounidense sea mucho peor que otros gobernantes -el tiranuelo de Corea del Norte o el fantoche de Filipinas, Temer, Macri o Peña Nieto- sino que al ser el hombre más poderoso del mundo su desfachatez se magnifica, su torpeza y su cinismo se multiplican, las consecuencias de su sinrazón, su impericia y su ceguera adquieren consecuencias inimaginables , más drásticas, más apabullantes, y más severas para los habitantes del planeta”



Pero no sólo eso, también los medios relatan esta anécdota del viaje a Montenegro de este singular personaje:



“El presidente de los Estados Unidos, rompiendo todo protocolo, empujó al primer ministro de Montenegro para estar en la primera línea de mandatarios en la reunión de la OTAN”



Las imágenes se volvieron virales luego de que el presidente de Estados Unidos brindara un duro mensaje frente a los miembros del OTAN en el que les exigió aumenten su gasto en defensa.”



¿Y que sucedió con la poderosa canciller alemana Ángela Merkel?



Veamos lo que dicen los medios de comunicación al respecto



“Luego de que la canciller alemana dejara ver que Europa ya no tendrá en Estados Unidos a un aliado cercano, el presidente Trump reviró con una advertencia a través de uno de sus ya famosos tweets “tenemos un déficit comercial MASIVO con Alemania , además ellos pagan MUCHO MENOS de lo que deberían por la OTAN y su ejército. Muy malo para Estados Unidos, esto cambiará.”



El señor Trump, dirigente del país más poderoso del mundo, lucha por transformarse en el líder más impopular del mundo y lo hace con acierto. Por donde pasa deja huella.



A nuestro país, no lo quiere. Lo ha dicho en repetidas ocasiones. Los mexicanos tampoco queremos a Trump. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la propia Presidencia tienen un difícil reto enfrente: cómo manejar la relación con los Estados Unidos y su presidente en particular, sin que la dignidad de México se vea lesionada..



Lástima, las siempre difíciles relaciones con nuestros vecinos del norte marchaban por buen camino en los últimos años, pero el señor Trump está haciendo hasta lo imposible por perjudicarlas ¿Lo logrará? Por lo pronto nosotros debemos fortalecer nuestra relación con los países latinoamericanos y el Canadá, y diversificar nuestros mercados a la brevedad posible.

No podemos pelearnos con el gigante, pero tampoco tolerar las majaderías de su poco digno representante.



Mañana será otro día



Pd impeachment a Trump ¿será sólo un sueño más de algunos soñadores?



Alberto Núñez Esteva es presidente de Sociedad en Movimiento.



