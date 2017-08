Trump-Peña Nieto ¿Qué pasó el 27 de enero?

1

El Washington Post reveló hace unos días la conversación que sostuvieron los mandatarios norteamericano y mexicano el pasado 27 de enero, poco después de la toma de posesión del primero. Veamos algunos fragmentos de esta importante conversación:



Donald Trump



Sobre el muro ¨Yo no hablaré del muro, pero cuando la prensa traiga el tema, diré que veremos cómo va. Desde el punto de vista económico, es lo menos importante de lo que estábamos tratando, pero psicológicamente, significa algo, así que digamos vamos a resolverlo”



Sobre narcotraficantes “Escuche, sé lo difícil que son estos chicos malos; nuestros militares los atacarán como nunca, les ayudaremos a eliminarlos (...) Sé que éste es un grupo (los narcos), es un grupo difícil de gente y tal vez su Ejército les tiene miedo, pero nuestro Ejército no les tiene miedo; nosotros les ayudaremos con eso, porque el asunto está fuera de control, totalmente fuera de control”.



Sobre la reelección “Quiero que seas tan popular que tu pueblo pida una enmienda constitucional en México para que puedas gobernar por otros seis años”.



En cuanto a la relación y la amistad ¨ lo considero un amigo. Lo conocí una vez y lo estudié a usted. Es una persona muy difícil de estudiar, porque está enviando mensajes que son importantes para el pueblo mexicano”.



En cuanto a la relación comercial “Pensé que debía optar por una solución mucho mas sencilla, y esa solución eran los aranceles en la frontera, porque Estados Unidos tiene un déficit comercial con México de $60 mil millones. Y los Estados Unidos ya no tendrán esos déficits. No nos importa un pequeño déficit, y no nos importa un poco de tiempo para llegar allí”.



Enrique Peña Nieto



En cuanto a la relación entre los dos países ¨Presidente Trump, estoy muy contento de escucharle y aunque hemos tenido puntos de vista diferentes que han complicado la situación, permítame decir claramente que creo que ahora estamos en la ruta de llegar a un acuerdo entre nuestras dos naciones. Aprecio la apertura de sus colaboradores y la voluntad que han mostrado para abrir un nuevo marco de relaciones entre nuestros dos países¨



En cuanto al muro Permítame decirle, señor presidente, que esto no es una diferencia personal. No tiene nada que ver con usted personalmente. Pero es impensable que se ignore el tema porque consideramos que es totalmente inaceptable para los mexicanos pagar por el muro que está pensando construir¨



En cuanto a las armas y el dinero sucio Permítame decirle que mucho de lo que está sucediendo con los narcotraficantes en México es por el apoyo de cantidades ilegales de dinero y armas que vienen de los Estados Unidos. Y esto obliga a México a luchar contra las bandas criminales con militares y todo el Ejército de México. Y esto ha llevado muchas vidas dentro del Ejército

En cuanto a aranceles “La propuesta que usted está haciendo es completamente nueva, frente a las conversaciones que han tenido nuestros dos equipos.



Creo que tenemos la ruta para seguir teniendo un comercio equilibrado entre ambas naciones. Y francamente, para decirle la verdad, señor presidente, me siento muy sorprendido por esta nueva propuesta que está haciendo porque es distinta a la discusión que han mantenido nuestros dos equipos”.



En cuanto al comercio en general “Insisto muy concretamente, señor presidente, en que encontremos un camino hacia el diálogo para un equilibrio en nuestro comercio. Creo que lo que ha dicho tiene debilidades, como usted ha dicho, con respecto a la falta de modernización. Creo que podemos seguir trabajando para la construcción de un nuevo marco para continuar nuestras relaciones comerciales entre los tres países que forman parte del TLCAN”.



Encontramos a un presidente de México prudente, que no se dejó doblegar sobre el delicado asunto del muro, que era un tema que se había acordado no tratar en el corto plazo. Nos hubiese gustado una posición más firme y directa en lo que toca al tema del ejército mexicano.



Por otra parte, encontramos a un presidente de los Estados Unidos prepotente, poco confiable y cuyo trato representa un verdadero reto para su interlocutor.



Muchos comentarios se pueden hacer sobre esta conversación recientemente revelada por el Washington Post. El espacio no nos lo permite por lo que los dejamos para otra ocasión.



Mañana será otro día.

