Tres elementos

Corrupción y seguridad. Esos serán los dos temas centrales durante la próxima elección. Todo lo demás será accesorio dentro de la batalla por el voto de los mexicanos, que estamos desencantados, escépticos y desilusionados con un sistema político y económico que no ha buscado el desarrollo del país.



Por eso la primera apuesta de los partidos es hacia las matemáticas electorales que les garantiza su voto duro, frente a una superioridad de electores indecisos, que posiblemente aún no tenemos la certeza de lo que buscamos, pero sí la seguridad de lo que ya no queremos.



En ese trayecto, donde sólo sufriremos por los hábitos de esta política arcaica y llena de intereses, es posible que perdamos de vista un elemento adicional: la economía.



El año inició con la noticia de una inflación no vista en mucho tiempo al cierre de 2017, y los aumentos de la gasolina, el gas y la tortilla (por nombrar algunos) impactó en los pronósticos de los analistas en general, justo en un año de definiciones políticas.



Y luego está el Tratado de Libre Comercio. El gobierno de Estados Unidos ha jugado una posición de desgaste para presionar un acuerdo distinto o salirse de plano del TLCAN.



Si de algo podemos estar seguros, es de que la reacción de los agentes económicos no siempre se fundamenta en proyecciones científicas o datos duros. El mismo temor, que es común en el ámbito de la política, se contagia rápidamente al mundo financiero.



Es usual pensar que la responsabilidad de dar certidumbre recae en los gobiernos o en las instituciones. Hoy en México, y desde hace varias décadas, eso no es necesariamente cierto, mucho menos cuando se trata de candidatos o partidos.



Hemos demostrado que, como sociedad, podemos colocarnos por encima de este viejo sistema y brindar certidumbre por nosotros mismos.



Ese es el fondo de este proceso electoral, la obligación y el reto para los ciudadanos: salir a votar sin miedo, imponernos a las clientelas, dar un ejemplo de democracia en paz y, de paso, sacudir a un sistema que trabaja sobre reglas agotadas y a favor del capitalismo de cuates.



Twitter: @LuisWertman



