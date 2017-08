Transparencia en la negociación del NAFTA

1

En los primeros días de agosto un grupo amplio de congresistas de Estados Unidos envió una carta a Robert Lighthizer, director del USTR, solicitándole que amplíe las políticas de transparencia durante la negociación de NAFTA.



Los congresistas estadounidenses quieren más información en áreas importantes de la negociación, fundamentalmente acceso a los textos durante todo el proceso, así como a las propuestas de las distintas partes, para ellos y para sus equipos de asesores.



Es una solicitud que han realizado desde la negociación del TPP con el presidente Obama, y consideran que es una asignatura donde el USTR no ha avanzado lo suficiente. Esta semana, mientras inician las negociaciones en Washington DC, habrá que ver que tanto accede Lighthizer a esta solicitud.



En México nadie en el Senado ha realizado una solicitud similar. Sería interesante que lo hicieran; no me cabe duda que un mayor acceso a los textos y las demandas precisas de negociación, abonarán a una negociación que beneficie a México.



Una segunda ronda de trabajo se llevará a cabo en México en septiembre. El USTR tiene la obligación de informar periódicamente a su Congreso del avance en las negociaciones, pero para los legisladores eso no es suficiente, claramente desean tener mayores elementos para incidir en el proceso.



Ante la visión de Trump sobre los “problemas” del Tratado, no es extraño que quieran estar muy cerca de los trabajos entre Estados Unidos, Canadá y México, y tener mayor visibilidad sobre los argumentos a favor o en contra de los temas que serán parte de la negociación.



La petición de que los asesores tengan acceso a la información, también se entiende como producto de la “prisa” o la celeridad con la que Estados Unidos y México quieren terminar la negociación.



Sin posibilidad a que sus equipos revisen los textos y analicen las implicaciones de los cambios o adiciones al Tratado, los legisladores tendrían una ventana de oportunidad muy breve para hacer valer los intereses de sus distritos, de las industrias que invierten y generan empleo en ellos, así como del impacto para los consumidores.



