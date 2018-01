Todos debemos ser científicos de datos

1

Este mes se llevó a cabo la primera reunión sobre “Ética de los Sistemas y Dispositivos Inteligentes” en el Instituto Federal de Telecomunicaciones.



Mis inquietudes recaen en la enorme diversidad de opiniones sobre los riesgos que pudiera implicar la deshumanización de la inteligencia y la supuesta vulnerabilidad ante sistemas autónomos.



Me gustaría resaltar la pertinencia del foro y la enorme necesidad de abrir el diálogo: somos cientos los que llevamos más de 30 años esperando que las instituciones los aborden. Aún recuerdo las primeras reuniones de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial en el Centro Científico de IBM en Polanco.



Hoy muchos nos preocupamos por lo lento que podemos reaccionar como sociedad organizada para aportar información relevante en la toma de decisiones: todos merecemos poder aspirar a ser científicos ciudadanos de datos.



Todos, incluyo a jóvenes y niños, que dotados de dispositivos móviles puedan aportar datos sobre eventos que de otra forma sería imposible aspirar, ya no digamos al tiempo real, sino a la pertinencia temporal de los mismos.



Cuando hablo de científicos no me refiero solo a proveedores de información, hablo incluso la capacidad de plantear hipótesis y usar datos para validarlas o refutarlas.



La nueva sangre de la economía son los datos y gracias a algoritmos podemos procesarlos y generar información. Si incorporamos algoritmos más complejos -como machine o deep learning-, podemos incluso generar información que sustente la toma de decisiones e inferencias útiles para operar un drone o un vehículo autónomo.



La inteligencia artificial soporta múltiples definiciones al pretender emular lo que en el momento se entiende por inteligencia para resolver, entender, sintetizar la experiencia con fines prácticos.



El origen de la experiencia se puede deber a datos sintéticos o simplemente a la selección pormenorizada de los ejemplos ilustrativos con el fin de que el sistema sea lo más inteligente que se pueda.



¿Puede haber sistemas que aprendan a ser tontos? Claro, no solo son los usuarios inmersos en la pantallita los que demuestran alcances poco exuberantes de inteligencia, sino también pueden ellos mismos entrenar de forma poco útil a un sistema que pretende ser independiente.



Los sistemas y dispositivos inteligentes nos requieren cada vez más no únicamente para ser programados, sino incluso para indicarles de dónde y cómo aprender.



Busquemos la manera de organizarnos para poder generar los espacios apropiados para que hagamos de la innovación el elemento distintivo de nuestra generación.



Tenemos incluso la ventaja de iniciar una nueva transformación que permita aprovechar nuestras virtudes culturales, sociales e incluso económicas, para moldear a las nuevas generaciones de un marco regulatorio adecuado a la actualidad donde las fronteras se cruzan de un teclazo, los muros se derrumban en Minecraft, y donde las revoluciones en la moda, la tecnología y las finanzas se condensan de manera virtual.



Podemos tener discusiones bizantinas sobre derechos robóticos, pero no podemos olvidar la imperante necesidad de educar y responsabilizar de manera explícita a los creadores de algoritmos que rigen el comportamiento de tales entes electrónicos y digitales.



Tengo en casa un humanoide NAO desde hace 8 años, no ha logrado ayudarnos siquiera a lavar un traste. Podría ser programado para ese fin, pero no estamos listos ni para solicitarlo ni para que el robot lo entienda, mucho menos para que analice si es prudente o políticamente correcto.



Sigamos el diálogo.



Twitter: @AlbertoMunoz



*Alberto Muñoz es Presidente Regional Sureste y VP de Innovación de CANIETI. Desde 2009 es Director de Innovación de Grupo Plenum