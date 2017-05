Todos a cuidarse del PRI

1

La oposición en el Estado de México ha logrado un acuerdo para cuidar las casillas y evitar el fraude electoral priista en el momento de la votación y del recuento de votos, asegura Santiago Creel, presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del PAN.



A 12 días de la jornada electoral, Creel muestra las tarjetas que entrega el PRI a los ciudadanos de la entidad, la 'Con todo' y la 'Salario rosa'. Esto es parte de lo que ha denunciado la oposición en esta elección, en la que aseguran que los priistas están dispuestos a todo por no perder.



Creel Miranda fue uno de los que convencieron a Josefina Vázquez Mota para que fuera la candidata del PAN, y la ha acompañado en esta campaña, en la que aseguran, todavía son competitivos.



Sin mostrar los documentos, Creel afirma que en el tracking diario que realizan, Vázquez Mota va para arriba en los últimos cuatro días; Delfina Gómez va para abajo, y Alfredo del Mazo, del PRI, se había mantenido sin movimiento, pero ya empezó a bajar.



Y ante esta elección tan cerrada en la meca del PRI a nivel nacional, los partidos políticos de oposición han sostenido reuniones para apoyarse en la vigilancia en las casillas, en donde el PAN, por primera vez, va a tener representantes en el 100 por ciento.



De acuerdo con Creel Miranda, la candidata del PAN tiene todo el apoyo del líder de su partido, Ricardo Anaya, quien si bien es cierto fue uno de los que más impulsó su candidatura, también lo es que no pagará muy cara la derrota pues en las otras tres entidades donde habrá elección el albiazul tiene muy fuertes posibilidades de triunfo.



En Veracruz, los panistas aseguran que obtendrán cerca de 100 alcaldías, y Santiago Creel explica que todas las del centro y norte serán para la alianza PAN-PRD, y las del sur para Morena, en la elección en donde se prevé el peor fracaso del priismo, que quedará más abajo que en 1997, cuando el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares era el presidente del tricolor.



En Nayarit, Creel afirma que ganarán por 17 puntos, y en Coahuila por siete puntos.



Pero en todas estas elecciones los resultados también dependerán de la participación ciudadana.



Comenta que si en el Estado de México sale a votar más de 50 por ciento de la lista nominal, el PRI pierde la elección, pero en las dos últimas elecciones la participación más alta fue de 46.15 por ciento.



Un hecho importante, al igual que pasó en las elecciones del año pasado, es que el voto indefinido es muy alto. De acuerdo con la encuesta telefónica del 18 de mayo de Massivecaller, en el Estado de México el abstencionismo es de 19.4 por ciento, en Coahuila de 16.1 y Nayarit de 14.7 por ciento, por lo que todavía podemos hablar de elecciones que no están totalmente definidas, aunque en los pasados comicios el voto indeciso no se fue con el PRI.



De hecho, Santiago Creel asegura que en las elecciones de 2016 la diferencia a favor del PAN fue por el voto indeciso, sobre todo en estados como Chihuahua, Aguascalientes, Veracruz y Durango.



Y que este voto puede hacer la diferencia en estas elecciones, sobre todo en el Estado de México. Por ello la campaña de Josefina Vázquez Mota asegura que es ella quien puede sacar al PRI del gobierno.



Pero ese voto indeciso se puede convertir en voto útil y, ante la percepción de que la candidata de Morena, Delfina Gómez, va arriba en las encuestas, es muy probable que se vaya a Morena.



