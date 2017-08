Todo revuelto en el Senado

1

Semillero de gobernadores, el Senado de la República es la caja de resonancia rumbo a la elección el próximo año. Este periodo de sesiones inicia con fuertes problemas, incluso para su funcionamiento.



En el pasado período, el PRD se desgajó con senadores que se fueron a la extraña y no muy legal bancada del PT-Morena, pero también con otros que decidieron quedarse como independientes.



Esta situación que quedó en el limbo, se tendrá que resolver con un acuerdo político que, por lo que se ve, no será fácil ante tanta crispación.



Pero además hay una terrible confrontación entre el PAN y el PRI por el pase automático de Procurador a Fiscal General, a la que ya se sumó el Verde con las declaraciones de Pablo Escudero, de que lograrán los votos para que Raúl Cervantes se mantenga en la transición.



La Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política también están en el debate, ya que el PRI plantea quedarse con las dos, y el PAN no está de acuerdo, y obvio en este paquete entra el Instituto Belisario Domínguez, que actualmente preside el PT-Morena.



Los principales temas detenidos, y que son prioritarios, son la Ley de Seguridad Interior y la Reforma Constitucional en materia de Seguridad Pública, que tiene que enviar la Cámara de Diputados.



Y con todo este escenario de confrontación de finales del sexenio, además muchos de los senadores pueden buscar las candidaturas de sus partidos políticos, lo cual nos dejará un período de sesiones difícil y poco productivo.



Pero desglosemos algunos temas.



A pesar de que el artículo 124 fracción 2 del Reglamento del Senado de la República establece claramente que “cuando un senador deja de formar parte de un grupo parlamentario, éste propone a la Junta quién lo sustituya en comisiones”.



Fue tal la desbandada que no se ha dado respuesta legal a esta situación y obviamente, aunque de acuerdo con el Reglamento le correspondería al PRD nombrar a los sustitutos en las presidencias de las comisiones, el PT presiona para quedarse con ella.



Las presidencias que tenían senadores del PRD que se pasaron al PT son:



Por Miguel Barbosa, que era el coordinador del grupo: el comité directivo del Instituto Belisario Domínguez, que es parte de las tres posiciones que se reparten los principales grupos parlamentarios, y su presidencia dependerá de los acuerdos PRI, PAN.



Así como la Comisión Especial de Zonas Marginadas y el Comité Técnico del Fideicomiso que Promueve la Obra Artística y Pictórica en la Estructura Arquitectónica de la Nueva Sede del Senado de la República



Mario Delgado preside la Comisión de la Ciudad de México; Fidel Demédicis, la de Desarrollo Rural; Luis Humberto Fernández, la de Reforma del Estado; Zoe Robledo, la de Radio Televisión y Cinematografía; Benjamín Robles, la especial Sur Sureste, y Rabindranath Salazar, la de Relaciones Exteriores Europa.



Es decir, el PT se quedó de un plumazo con la presidencia de nueve comisiones sin que hubiera ningún acuerdo del pleno, situación que debe discutirse en este período que inicia y en esta resolución se verá cómo tratan las distintas fuerzas políticas a Morena.



MUESTRA MÚSCULO

Este martes y miércoles inicia la plenaria priista a la que asistirán seis secretarios de Estado para hablar de su experiencia al frente de la dependencia que tienen a su cargo.



Coordinados por Emilio Gamboa Patrón, los senadores recibirán a Pedro Joaquín Coldwell, quien explicará las millonarias licitaciones en el sector petrolero y eléctrico que se han hecho; José Antonio Meade, secretario de Hacienda; Ildefonso Guajardo, de Economía; de Salud, José Narro; de Educación, Aurelio Nuño, y la clausura estará a cargo de Miguel Ángel Osorio, titular de Gobernación.



