5 tendencias clave para el 2018

Estamos por terminar el 2017 y es hora de entregar reportes y empezar la planeación para el 2018. La tecnología avanza rápidamente y los negocios no se pueden quedar atrás, el 2018 vendrá lleno de retos para las marcas por lo que hoy les presento cinco tendencias que hay que tener en mente para el próximo año.



Contenido. ​Los modelos tradicionales de publicidad han cambiado y la creación de contenido de valor es una manera de atraer a consumidores activos, según datos de la IAB la producción de contenido dentro de las agencias ha crecido un 103 por ciento en el último año y seguramente veremos que este número seguirá en aumento en el 2018. La publicidad de la industria alimenticia es un gran ejemplo, las marcas ya no solo sacan un anuncio con su producto, sino que muchas cuentan con un canal de YouTube en el que comparten recetas y lecciones de cocina.



Móvil​. La penetración del smartphone en México aumentó más de 5 por ciento en comparación del año pasado, superando los 96 millones de dispositivos (The Competitive Intelligence Unit). México es uno de los países en que gran número de la población se conecta a Internet desde un dispositivo móvil por primera vez, lo que hace que los negocios piensen en optimar su presencia digital para dispositivos móviles e incluso en ofrecer servicios o productos directamente desde estos.



Personalización​. El marketing digital permite que la publicidad sea específica para cada audiencia y estar presente en el momento correcto En México, en 2017 vimos un incremento del 32 por ciento en la compra de publicidad programática (IAB), que permite una personalización de anuncios en tiempo real de acuerdo a las preferencias del usuario. Esto significa una gran oportunidad para las marcas de llegar a mejores espacios.



Omnicanalidad​. Llegar a cada usuario por el dispositivo ideal es crucial para concretar una venta. Muchos clientes ahora buscan en línea y compran en la tienda, pero también otros van a la tienda y buscan en línea. Idealmente debes tener una estrategia para llegar a cada consumidor por el canal pertinente. La transición entre el mundo virtual y el mundo presencial debe fluir siempre pues los usuarios ya no hacen distinción entre estos dos mundos.



Datos​. Los negocios generan datos sumamente valiosos en todos los pasos de sus procesos, ahora el gran reto está en implementar Inteligencia Artificial para entender esos datos y transformarlos en una ventaja competitiva. Algunas empresas ya lo están haciendo transformando y reinventando industrias vía el aprendizaje automático.



Estas tendencias estarán presentes durante el 2018 y en los próximos meses seguramente escucharemos quienes son esas primeras marcas que decidieron innovar y marcar tendencias en sus industrias.

*La autora es gerente de Comunicación de Negocios de Google México.



Twitter: @lobato_andrea



