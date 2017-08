¿Te ofrecen un rendimiento de 20% mensual? Desconfía

1

¿Cómo es posible que rechaces una inversión con un rendimiento de 20 por ciento mensual? Me dijo quien me invitó a una plática en la que me ofrecían esa tasa como la ganancia mínima.



La respuesta es sencilla: se trata de una pirámide que está embaucando a la gente con la excusa de captar financiamiento para una supuesta compañía productora de diamantes en Mozambique, basada en Hong Kong.



Como el caso descrito, hay otros que circulan por ahí, por eso debemos estar atentos e identificar las estafas.



1.- Siempre sospecha de alguien que te ofrece un rendimiento que rebasa la expectativa de mercado. Un 20 por ciento mensual es un financiamiento exageradamente caro para cualquier empresa y más para una fincada en el exterior, pues implicaría un costo de 140 por ciento en un año.



2.- Este tipo de esquemas usan una metodología piramidal, similar a la del célebre Ponzi o a la del reciente fraude de Bernard Madoff en Estados Unidos. ¿Cómo lo hacen? Fácil, los rendimientos son pagados con la entrada de los nuevos inversionistas.



3.- Con este engaño será imposible que todos se recuperen, porque los involucrados son estafados y estafadores a la vez al llevar a amigos y familiares que con seguridad les reclamarán sus pérdidas.



4.- Ganarías si participas en una pirámide al principio, cuando se forma y te sales antes del colapso. Sin embargo, existe un aspecto ético, pues estás abandonando a tus invitados, a quienes tarde o temprano les será difícil salvar sus recursos.



5.- Por lo regular, se trata de esquemas en donde te piden poco dinero y sientes que no pasa nada si lo pierdes. Pero al obtener lo prometido en el corto plazo, lo mantienes, depositas más y les dices a tus amigos que también entren.



La estructura cae cuando ingresan menos personas y se empieza a incumplir con lo acordado. La mayoría deseará salir y se percatará que no hay forma de recuperarse.



Los ganadores serán los que entren primero y se retiren antes de la crisis. Los perdedores serán quienes se queden y vean esfumarse el capital y los recursos logrados.



Es un tema de controversia, sobre todo porque los participantes obtienen ganancias que en la mayoría de los casos son 'virtuales', es decir, sólo se ven reflejadas en un estado de cuenta.



Recuerda, nadie regala el dinero y detrás del sueño de ganancias fáciles sin trabajar, está el engaño.



