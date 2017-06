Tango petrolero en la BMV

1

Ya recordamos ayer a Miguel Galuccio. Él encabeza Vista Oil and Gas SA de CV, la que pretende ser la primera petrolera en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores.



En este diario le contamos que esta compañía pretende lanzarse en calidad de 'empresa de propósito especial de adquisición' o SPAC, por sus siglas en inglés.



Para todo fin práctico, hoy no tiene ingresos. Espera capital de inversionistas para hacer una lista de los mismos y, previa aprobación de los socios, arrancarse a producir hidrocarburos en México.



Hoy, vaya, vende 'aire'. Por eso depende de la solidez de quién la conforma para convertir ese producto en un futuro rentable.



Galuccio, un ingeniero argentino de 49 años, presume de ser quien a 24 meses de su gestión al frente de YPF logró que el valor de capitalización de la compañía se triplicara hasta llegar a 15 mil millones de dólares.



Le acompaña Pablo Vera Pinto, un ex-McKinsey, economista por la Universidad Torcuato Di Tella, quien luego pasó a YPF en donde le cuelgan la medallita de haber cerrado fusiones y adquisiciones por valor de cuatro mil millones de dólares. En Vista opera en calidad de CFO desde el inicio del año.



También Alejandro Cherñacov. Él viene de Jagercor Energy Corporation, una canadiense dedicada a adquirir y desarrollar propiedades petroleras.



Antes pasó... adivine usted por dónde. Por la argentina YPF, y ahí fue director de relación con inversionistas, puesto que desempeña en Vista.

Vaya, a este equipo le sale bien la colocación accionaria, o hacen tango.



TEQUILA, PRIMERO; MEZCAL, ¿DESPUÉS?

No parece ser el caso, al menos para Diageo, la empresa que en México dirige Erik Seiersen.



Si usted ha bebido mezcal Unión, es muy probable que quien lo puso en su mesa fue esta empresa londinense que vendió 11 mil 300 millones de libras en el mundo el año pasado. Unos 15 mil 300 millones de dólares.



Sumemos a esa sociedad que Pernod Ricard --dueña de Chivas Reagal y Absolut-- compró la mezcalera Del Maguey. Uno puede pensar en que viene la buena para la bebida espiritual oaxaqueña.



La verdad es que, más bien, ambas compañías parecen haber entrado al negocio como una medida defensiva. No quieren dejar que alguien se adelante si esto llega a estallar algún día.



“Queremos fortalecer la marca más que venderla masivamente. Para ser honestos, podríamos estar vendiendo más si quisiéramos”, dijo ayer Alberto Gavazzi, presidente de Diageo para Latinoamérica.



El mezcal enfrenta por principio su cadena productiva artesanal que limita la producción y, bajo los estándares actuales, la hace poco sustentable al producirlo masivamente.



Para Diageo, además, hay otros negocios tremendos. Su whisky Black and White aumenta ventas a una tasa de 50 por ciento anual en el país, sin quitarle ventas a su líder Johnnie Walker.



Y luego hablamos de Don Julio, que ya convirtió a esta inglesa en la mayor tequilera de México, en valor. Ergo, en el mundo.



AMOR A ALSEA

Mándele una pizza. Rafael Contreras Grosskelwing se estrenará como director de administración y finanzas de Alsea a partir del 17 de julio.



Acumula 32 años de trayectoria en los sectores de retail, vendiendo desde alimentos hasta automóviles. Pasó por Chedraui, encabezó la adquisición de Grupo Carrefour y armó la oferta pública inicial de dicha emisora en 2010.



Lo mismo hizo para, mire usted, Alsea en 1999. Entonces fungió como director ejecutivo de Finanzas durante seis años. Las veredas se borran, pero las 'querencias'… ¿cuándo?



