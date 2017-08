Talento existe pero su aprovechamiento es restringido

1

Insisto en el tema: talento hay, harto, en México pero su aprovechamiento es limitado. En muchos jóvenes ha "prendido" la idea del emprendimiento; muchos no saben en qué pero están dispuestos a entrarle a un reto. Regularmente su idea o producto está distante de lo que se necesita en el país o bien se deja morir en el proceso.



Un ejemplo: muchachos mexicanos consiguen tercer sitio en el Hackathon más importante del mundo desarrollado en Nueva Orleans a principios de este mes. ¿Alguien cobijo a la empresa? No. Nadie decidió involucrarse a pesar de que el proyecto era vinculado al campo y a los sectores más desprotegidos del sector primario de la economía.



Otro: la industria de productos herbicidas e insecticidas en el país confina sus envases limpios dispuestos a un reciclaje para conseguir la producción de muebles de jardinería, luminarias, coladeras, trampas para drenaje entre otros. ¿Alguien los aprovecha? No. ¿Se le antojaría posible la creación de empresas juveniles que le den nueva forma a esos plásticos? Si; ¿Se hace? No.



Espero que el resultado final no aplique también a la empresa Smart Parking que encabezan algunos jóvenes que estuvieron presentes en la Semana Pyme 2017 organizada por la CDMX.



Se trata de una empresa que aplica tecnología que puede enterrarse 12 centímetros de la superficie del pavimento para detectar espacios de estacionamiento disponibles en la vía pública. El dispositivo que se entierra detecta que hay un espacio de estacionamiento disponible y lo reporta a una "central" (pongo las cosas de la manera más sencilla para que usted comprenda el proceso) que coloca la información disponible, por un lado, al usuario que busca un cajón de estacionamiento. Otra información es capaz de orientarla hacia el operador de los espacios destinados al estacionamiento.



Supongamos que usted llega a la Delegación Cuauhtémoc y busca un lugar en donde estacionar. La aplicación, que previamente ha bajado usted, le informa en tiempo real cuántos cajones están disponibles y en dónde están además del precio por hora del "servicio".



Usted puede estacionarse y por su mismo teléfono puede pagar un determinado número de horas o minutos. Si usted llega al momento en que el espacio comprado esté próximo a vencer la misma aplicación habrá de avisarle que el tiempo de estacionamiento comprado está a cinco minutos de terminar. Ya decidirá si extiende otro pago por su teléfono o bien si pasa por el auto o si le vale y deja que corra la suerte a que el operador de las sanciones le aplica a usted un dispositivo inmovilizador.



Porque esta tecnología también le avisa a la autoridad qué cajones están cerca de perder su derecho de uso en tiempo o cuáles ya han vencido para que los "simpáticos de la araña" (siempre los tiranos en esas historias) vayan específicamente a esos cajones para aplicar las medidas de sanción correspondientes.



Desde luego que el asunto del retiro del inmovilizador puede hacerse también mediante el pago por el mismo dispositivo móvil lo que agilizará mucho el proceso. Regularmente el conductor sancionado es castigado no solo con el pago de una cantidad de dinero que no es pequeña sino también por un trámite que exige la inversión de mucho tiempo para desactivar el dispositivo colocado en la llanta.



Este piloto lo corre la empresa Doce Industrial y ya están piloteando la tecnología en uno de los espacios de estacionamiento propiedad del Gobierno de la CDMX dentro de la Delegación Cuauhtémoc. Hasta el momento todo está saliendo correctamente por lo que no sería raro que comience a extender este ejercicio a otras delegaciones.



Para contacto con la empresa: resendiz.abner@doceindustrial.com o al cel. 5554540470 con Jorge González Arango.



Confiar en la juventud.. . Pues resulta que así lo determinó el Presidente Ejecutivo de la ANAM Iñaqui Landabaru quien habrá de llevar a la XXI Exposición y Venta de la ANAM 2017 la posibilidad de que haya una comunicación inmediata entre los asistentes o interesados en la reunión y los proveedores de los miembros de la ANAM de tal manera que todo el proceso previo a una cita de negocios sea transparente. El 5 de septiembre inicia en Puebla la Expo ANAM 2017 que espera una concreción de negocios del nivel de los 60 mil millones de pesos.

