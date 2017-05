Skyscanner busca mercado en México

1

Hace 14 años, la afición por el esquí y la decepción por lo aburrido y complicado que resultaba la búsqueda de vuelos baratos y agencias de viajes en las incipientes páginas web de la época, llevó al escocés Gareth Williams a emprender y fundar una empresa en internet en la que cualquiera pudiera encontrar y comparar los precios de todas las aerolíneas.



Había estudiado matemáticas e informática en la Universidad de Manchester y se ganaba la vida como programador freelance, por lo que una tarde en un bar les platicó la idea a dos amigos: Barry Smith y Bonamy Grimes, quienes se unieron al proyecto. Así, diseñada en un inicio sobre una hoja de Excel fue como nació Skyscanner —a la que le dedicaban sus tiempos libres, porque ninguno renunció a su trabajo—, una empresa que creció rápidamente y que trece años después venden en nada menos que mil 700 millones de dólares a la compañía china C Trip.



Según afirma Skyscanner, actualmente cuenta con 50 millones de usuarios en todo el mundo, recibe 60 millones de visitas mensuales, su app suma 50 millones de descargas y se manejan en 30 idiomas y 70 tipos de monedas.



En 2015 —antes de vender la compañía— contaban con reservas brutas por 11 mil 200 millones de dólares, año en el que registraron ingresos por 183 millones de dólares.



No obstante, Sara Hincapie, ejecutiva de Desarrollo de Negocios para América Latina de Skyscanner, explica que primero son una empresa de tecnología y luego de viajes, por lo que son los únicos en su tipo con tecnología propia, que no depende de otros. Esto ha llevado a que sus conocimientos en sistemas de búsquedas de viajes en la red sean utilizados por más de mil empresas, entre las que se encuentran Lonely Planet, Travel & Leisure y MSN.



Pero no por eso desdeñan los avances de otros. Es por esto que Skyscanner también utiliza a Alexa, tecnología desarrollada por Amazon, la cual se maneja con la voz (algo similar a la famosa Siri), comenta Juliano Lopez, head manager de la empresa en Latinoamérica, quien maneja la región desde sus oficinas en Miami.



Lopez, de origen brasileño, señala que aunque a México llegaron en agosto de 2015, en realidad su aparición en nuestro país fue una especie de prueba, por lo que no hicieron un lanzamiento fuerte, lo cual realmente sucedió apenas a finales del año pasado.



Como fuere, están cerca de cumplir dos años aquí y el ejecutivo afirma que les va muy bien, con crecimientos anuales de 66 por ciento, lo cual es un número impresionante, pero relativo, ya que por políticas de la empresa no proporcionan cierta información como, por ejemplo, su cantidad de usuarios por país.



A pesar de esto, sostiene que en América Latina por el momento Brasil es su principal mercado, seguido muy de cerca por México.



Las estadísticas pronostican que en el futuro estas posiciones se invertirán, ya que, en general, en el mercado de los viajes en la región 40 por ciento de los ingresos que se generan provienen de nuestro país, seguido de los brasileños que aportan 30 por ciento. Además de que, en el caso particular de Skyscanner, la dinámica de crecimiento del mercado azteca es mayor que la del carioca.



“Para nosotros el mercado mexicano es muy importante, porque el año pasado, si miras el mercado total de América Latina, México quedó como el más importante. Y un tema también destacado del mercado de viajes en esta zona es que, año tras año, las ventas en línea han crecido a un ritmo de diez por ciento”, indica.



Lo que hoy los viajeros pueden encontrar y contratar en Skyscanner son boletos de avión, hoteles, renta de autos y agencias de viajes, y Lopez asegura que con ellos el cliente podrá encontrar los mejores precios; sin embargo, aún tienen el hándicap de no manejar paquetes (avión más hotel) en América Latina, aunque promete que pronto lo harán. Y más vale que se apuren, porque, de acuerdo a sus palabras, de todas las reservaciones que en la actualidad se realizan, 29 por ciento se hace por medio de internet, además de que suele ser más barato adquirir un paquete, que comprar los servicios por separado.



Por cierto, el más feliz con esta historia de éxito sigue siendo Gareth Williams, quien se embolsó varios cientos de millones de dólares con la venta y C Trip lo mantuvo como CEO de la empresa y le dio autonomía para operar.



