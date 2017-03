Seleccionando el lugar perfecto para tu negocio.

1

Pregunta: Empecé mi negocio contable de la nada, y ahora tiene mucho éxito. Tengo nueve empleados y un flujo de efectivo saludable. Ahora quiero llevar el negocio al siguiente nivel. Como parte de ese proceso, me gustaría mudarme a una ubicación mejor que eleve mi credibilidad y atraiga a clientes de calidad. ¿Esto es buena idea?



⎯ Waheed Rehman.



Respuesta: Es grandioso escuchar que a tu negocio le va tan bien, Waheed. Emplear a otras nueve personas es un logro fantástico. Y ahora te encuentras en una situación que muchos otros emprendedores eventualmente enfrentan: ¿te quedas en tu ubicación establecida o es tiempo de mudarte y crecer?



No hay una respuesta correcta, y cada situación es diferente, pero hay algunos factores importantes a considerar.



Cuando empezamos Virgin Records, seleccionar el lugar correcto para nuestra tienda fue vital para nuestro éxito. Éramos una marca nueva y no teníamos presupuesto de mercadotecnia, así que teníamos que establecernos donde estuvieran nuestros clientes. Queríamos un lugar por donde la gente pasara caminando para atraerlos por impulso, así que pusimos la mira en dos de las calles más bulliciosas de Londres: Oxford Street y Kensington High Street. Realmente pasamos una mañana contando a la gente que pasaba caminando por cada calle y eventualmente nos decidimos por el extremo más barato de Oxford Street.



En Oxford encontramos una zapatería que tenía un primer piso vacío. Al principio, el dueño nos dijo que nunca podríamos pagar la renta, pero le indicamos que algunos de los clientes que vinieran a nuestra tienda probablemente también comprarían zapatos, haciéndole ganar algo más de dinero. Así que aceptó permitirnos quedarnos en el primer piso sin pagar renta hasta que llegara otro potencial inquilino. Desde esta pequeña tienda, iniciamos la creación de la marca Virgin, que se ha extendido a trenes, aviones y cohetes. Resultó que elegir ese lugar fue una decisión enormemente importante.



Sin embargo, si estuviéramos iniciando ese negocio de nuevo ahora, no estoy seguro de que diéramos tal importancia a la ubicación. Puede ser más efectivo en costos, y más fácil, crear un nuevo negocio en línea y promoverte directamente ante tu público meta a través de redes sociales. Actualmente, cuando la gente busca un negocio, lo primero que hace es recurrir a Google. Así que es importante que tu negocio tenga una fuerte presencia en internet.



Pero, por supuesto, hay algunas industrias donde una presencia física sigue siendo esencial, y la tuya quizá sea una de ellas.



Hiciste lo correcto al empezar en pequeño en una ubicación menos glamorosa. Es importante probar la viabilidad del negocio antes de expandirse. Uno de los más grandes errores que a menudo cometen los emprendedores es comprometerse con grandes arrendamientos o contratos aun cuando no estén seguros de poder cumplirlos. Si estás decidido a que mudar tu negocio a una nueva ubicación es el siguiente paso, hay algunas cosas que puedes hacer para conseguir el mejor trato.



Primero, trata de negociar un periodo libre de renta, como hicimos nosotros con nuestra primera tienda de Virgin Records, ya que este es el periodo en que estarás solucionando cualquier problema inicial.



Nosotros lo hicimos atrayendo más clientes a la tienda de nuestro arrendador. Una forma común de acordar un periodo libre de renta es remodelar el lugar, lo cual incrementa el valor de la propiedad para el dueño.



Otra estrategia es negociar las condiciones de la renta. En el Reino Unido apoyamos a los emprendedores a través de Virgin Startup, nuestra organización sin fines de lucro, y nuestros mentores a menudo recomiendan negociar el pago de la renta mensualmente en lugar de trimestralmente, ya que esto tiende a ser más fácil cuando se trata de manejar el flujo de efectivo; y el flujo de efectivo es el mayor aniquilador de las empresas emergentes.



Otro punto importante es asegurarte de que los otros negocios cercanos a tu nueva ubicación complementan el servicio que estás ofreciendo; y que tu nueva ubicación sigue siendo de fácil acceso para tus actuales clientes. Suena como si ya hubieras creado un grupo pequeño pero comprometido de seguidores, así que no quieres descuidar a tus clientes actuales y tener que empezar de nuevo con una nueva base de clientes. Cuidar bien de tus clientes actuales es la mejor herramienta de mercadotecnia que hay porque las recomendaciones de boca en boca son el tipo de promoción más valioso.



El consejo final que yo ofrecería para abrir un nuevo local es involucrarte con la comunidad. Cuando abrimos el primer Virgin Hotel en Chicago en 2015, organizamos un desfile y apoyamos al equipo de la NBA de la ciudad, los Toros de Chicago. Demostramos a la gente que nos complacía estar ahí, y estábamos dispuestos a fomentar el espíritu comunitario. La comunidad te retribuirá con apoyo, promoción, afecto y amabilidad; y sus miembros quizá se conviertan en los mejores promotores de tu negocio.



Dicho y hecho todo esto, abrir un nuevo local es uno de los momentos más emocionantes que experimentarás como emprendedor. ¡Te deseo lo mejor!



HORA DE MUDARSE

Si has decidido que es hora de reubicar tu negocio, ten estos consejos en mente:



-Intenta negociar las condiciones de la renta de tu propiedad.



-Asegúrate de que tu nueva ubicación es de fácil acceso para tus clientes actuales, para que no tengas que crear una nueva base de clientes desde cero.



-Siempre haz esfuerzos por involucrarte con tu nueva comunidad.



