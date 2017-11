Seis errores comunes entre los emprendedores

1

Hace algunos días el Canal Once de TV a través del programa Diálogos en confianza bajo la conducción de Fernanda Tapia trató el tema del emprendimiento entre jóvenes (y no tanto). A ese programa fuimos invitados junto con personas conocedoras de esos temas.



La dinámica entre los asistentes físicos a la transmisión de la serie y de quienes estimaron conveniente participar por las redes sociales, abren la oportunidad de marcar algunos puntos que parecen repetirse de manera muy clara como dudas o errores entre los muchachos en posibilidades o intenciones de emprender un negocio.



Estos serían los 6 errores más comunes entre los chavos que tienen en mente el tema del emprendimiento:



1.-Iniciar un negocio con la idea de "ganar dinero"; como eje fundamental, no es una idea correcta. Gobernar la actividad pensando solo en que se quiere ganar "mucho" dinero pierde el eje del emprendimiento, hace de lado el talento, la innovación, el servicio, la satisfacción de una necesidad del consumidor o de la sociedad.



2.-Querer iniciar un negocio "de lo que sea". Quien crea que ese es el camino para iniciar un negocio está muy lejos de poder iniciarlo siquiera y más de conseguir algo de éxito.



3.- Creer que el negocio "jalará rapidito" Un negocio no da dinero rápidamente si es que lo ofrece como resultado. Lo ideal es que quien ha iniciado una empresa tenga en consideración que el primero e incluso el segundo año serán muy complicados y por ello en términos teóricos perfectos debería contarse con el recurso para soportar el funcionamiento de la empresa durante ese par de años o al menos durante el primero. Más del 90 por ciento de las micro empresas inician con "una mano adelante y otra atrás" esperando que las bondades imaginadas del "negocio" que, por supuesto, nunca llegan a tiempo.



4.-Iniciar con un financiamiento bancario. Vamos a suponer que lo consigue (lo dudo de inicio). El Banco no es un prestamista de arranque. Es de hecho un socio. Y es un socio para el que hay que trabajar muy duro porque cobra intereses que difícilmente podrá honrar la empresa sobre todo en los primeros años de su funcionamiento.



5.-Ir al aventón. Para lograr, como posibilidad lejana, el éxito, Sí... hay que arrastrar el lápiz. Una empresa no es exitosa porque nace de una persona o grupo de personas con una "estupenda idea". Hay mucho que analizar antes de iniciar un negocio. Hay que hacer estudios, analizar mucho los números y tener claro qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Una incubadora no es nada mala idea. Es más, es una recomendación fundamental.



6.-Es un negocio con "cero riesgos". No hay de esos, ciertamente. Quien así lo crea tiene un problema que pudiera corregir con el oftalmólogo o con el sicólogo. Todos los emprendimientos tienen implícito un riesgo. Aún las franquicias tienen un componente de riesgo que se reconoce como inherente a la actividad empresarial.



Si los emprendedores leyeran estas consideraciones y muchos artículos más que están disponibles en la Internet y los tomaran en serio, se evitaría mucha mortandad. Hay muchos "negocios" que nunca debieron ser iniciados. Pero por supuesto que "nadie experimenta en cabeza ajena".

