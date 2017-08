Rompe Carstens tradición con el PAN

1

Después de que cada año, desde hace ya más de una década, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, encabezaba el cartel de lujo en las plenarias de los diputados federales del PAN, esta vez ya no acudirá, debido –nos aseguran– a sus múltiples compromisos en el extranjero, a donde se irá en breve. Ahora los invitados principales serán los líderes del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, y de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Son ellos quienes, en la sede nacional del partido azul, explicarán a los legisladores en la mesa “¿Por qué México no crece?”



Visos de fractura en Morena



En los pasillos “morenos” de San Lázaro se comenta que hay, por lo menos, ya dos diputados federales a quienes no les gustó nada la forma en que se “sacó de la jugada” a Ricardo Monreal, porque –según nos aseguran– consideran que “no se merecía ese trato”. Mariana Trejo Flores y Alfredo Basurto Román, ambos zacatecanos, son cercanos al jefe delegacional de Cuauhtémoc. Aunque otros advierten que hay por lo menos una decena más de “morenos” capitalinos que “no conectan con la Sheinbaum”.



Puebla, encartes y descartes



En el último mes cambió radicalmente el escenario electoral en Puebla, de cara a la renovación de la gubernatura en 2018. Algunos de los posibles aspirantes al gobierno de la entidad ya pueden ser descartados de cara a esa contienda, como la priista Blanca Alcalá, quien fue nombrada como embajadora de México en Colombia. El que sí está apuntadísimo es Javier Lozano, quien regresa al Senado para construir desde ahí su candidatura y no desde el gobierno de José Antonio Gali. Y sume usted a Enrique Cárdenas, todavía director del Centro Espinosa Yglesias, quien alzó la mano por Morena.



Plenaria-termómetro



Por segunda semana consecutiva, el Senado se convertirá en la pasarela de los miembros del gabinete, que aspiran a la candidatura presidencial del PRI. Más allá de los mensajes de los secretarios, los reflectores estarán enfocados en el nivel de simpatía que tienen entre los senadores que comanda Emilio Gamboa. Al “aplausómetro” de este nuevo paseíllo asistirán José Antonio Meade, Miguel Ángel Osorio Chong, José Narro Robles y Aurelio Nuño.



El PRD, a obedecer



Hoy, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD se reunirá para acatar la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le fijó un plazo de siete días para iniciar su proceso de renovación de la dirigencia nacional, las dirigencias estatales y también las municipales. La dirigencia perredista trataba de nadar de muertito hasta octubre para llevar a cabo este proceso, pero el Tribunal le advirtió que, si no cumplía ya, le impondría alguna medida de apremio. A ver qué se les ocurre hoy para seguir toreando esta orden.



Bloqueos y bloqueos



La Sección 22 de la CNTE lanzó una nueva convocatoria para que sus agremiados bloqueen Oaxaca. Aunque regresaron a clases conforme lo marca el calendario de la SEP pretenden cerrar las principales carreteras este viernes. ¿Serán escuchados los líderes?



