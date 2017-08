Revuelta de Mipymes turísticas contra el CPTM

1

Sin dar una explicación convincente del por qué, ni comentar con base en qué cálculo se estableció el monto del aumento, el pasado 5 de junio el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) incrementó hasta el 600 por ciento las cuotas que les cobra a las micro y pequeñas empresas (MiPymes) por tener un espacio en los pabellones que bajo la marca “México” el organismo —dependiente de la Secretaría de Turismo federal— instala en diversas ferias del sector que se llevan a cabo a lo largo de cada año en diferentes partes del mundo.



Por lo tanto, de pagar diez mil pesos anteriormente, el costo fue elevado por el CPTM a 40 mil y hasta 60 mil pesos, dependiendo de la ubicación dentro del pabellón, con lo cual el Consejo contravino la convocatoria que él mismo y la Sectur lanzaron para estados de la república, destinos y MiPymes turísticas el 16 de diciembre del año pasado.



En la “Convocatoria para la participación en el pabellón de México en ferias turísticas 2017”, que enlista 22 de estos eventos, se informa que la “cuota de recuperación” será de veinte mil pesos en cada una, con un descuento del 50 por ciento, por lo que el pago final sería de diez mil pesos. Los depósitos podrían hacerse a partir del 2 de enero de 2017, en la cuenta de Banorte 0587055907, a nombre de Consejo de Promoción Turística S.A. de C.V.



Sin embargo, seis meses después, el 5 de junio de 2017, Maricarmen Cabrera Pérez, coordinadora de Ferias y Eventos del CPTM, envió a estados, destinos y Mipymes un correo electrónico en el cual les informa que, para participar en World Travel Market (WTM), que se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en Londres, la cuota ya aumentó: a 60 mil pesos por un booth (cabina) exterior y a 40 mil por uno interior. Y esto aplica incluso para quienes ya hayan pagado la tarifa establecida en diciembre. Esto equivale a comprar un coche y, cuando lo va a recoger, le digan que, si se lo quiere llevar, tiene que pagar otras cinco veces lo que ya pagó.



La explicación que la señora Cabrera les dio fue que “…derivado de las restricciones presupuestales por las que atraviesa el Gobierno Federal, el CPTM ha tenido que realizar ajustes importantes en su programa de trabajo, por lo que se están implementando diferentes estrategias para ajustarnos al presupuesto asignado y cumplir con el Calendario de Ferias Internacionales 2017”.



Al final del mail, informaba que, en caso de no estar de acuerdo con el incremento, se les reembolsaría la cuota ya cubierta.

Esta medida unilateral y a todas luces arbitraria —seguramente no habría aprobado una supervisión de la Procuraduría Federal del Consumidor—, provocó una revuelta por parte de los dueños de las Mipymes, quienes al día siguiente solicitaron a Cabrera Pérez reconsiderar el estratosférico aumento y anularlo.



Y así fue. También por medio de un correo electrónico, el 12 de junio Cabrera Pérez les respondió que “después de haber revisado, por un lado, la situación programática-presupuestal y, por el otro, el perfil de los participantes, se ha decidido mantener sin cambio el monto de la cuota de participación en la feria WTM del presente año, en los términos dados a conocer a principios de este ejercicio”.



No obstante, y anticipando lo que podría seguir, al día siguiente, por medio de una carta entregada en Sectur y en el CPTM, 25 representantes de Mipymes, encabezados por María Virginia González Orán, directora general de Grupo de Asesores Profesionales Viva Zapata, S.A. de C.V., le solicitaron una reunión a Enrique de la Madrid Cordero, titular de Sectur, y al director general del Consejo, Héctor Flores Santana, para que les dieran garantías de que el incremento que habían intentado aplicar en el pago para asistir a la WTM de Londres, no se repetiría en el caso de las demás ferias del 2017 ni tampoco determinaran imponerlas para el próximo año.



Esa reunión se efectuó cinco semanas después, sólo con Flores Santana, y en la que no pudieron ponerse de acuerdo en todo. Les informaron que el incremento sí se aplicaría en tres ferias, con lo cual los empresarios no estuvieron de acuerdo.



A solicitud de este reportero, el CPTM informó que la nueva cuota será para ferias donde “en su mayoría, las Pymes no participan”. Pero los detalles de la reunión y de la explicación del Consejo los daremos la próxima semana.

Correo: garmenta@elfinanciero.com.mx



También te puede interesar:

Virtuoso, una red que genera 21 mil mdd anuales

La AFEET cambia de rostro

Los Cabos, días difíciles