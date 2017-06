Rentabilidad marca Mondelez

1

México está en la fórmula de las galletas Óreo. ¿El ingrediente? Sus bajos costos de producción.



El propietario de estas galletas, Mondelez International, difundió la semana pasada el producto de su inversión de 725 millones de dólares en nuevas plantas de producción en Nuevo León.



En Latinoamérica, región que considera a México, la empresa es dirigida por Gustavo Abelenda, un licenciado en Contabilidad por la Universidad de Morón, en Argentina.



Su coequipero Tim Cofer, difundió la semana pasada que la rentabilidad aumentó 500 puntos base en Norteamérica, en buena medida gracias a la nueva producción mexicana.



En general, la compañía obtuvo 6 mil 414 millones de dólares en ventas durante los tres primeros meses de este año, que le dejaron un margen del 22.3 por ciento, cuatro puntos porcentuales más que el año pasado.



Los resultados dejan ver en perspectiva la posibilidad de que la compañía aumente sus inversiones en el país. ¿Hambre? Ahí hay galleta.



CRECIMIENTO 'VERDE'

La cadena de productos de The Green Corner abrirá una nueva sucursal en la colonia Roma. La tienda, que requirió de una inversión cercana a los 2 millones de pesos, se unirá a las cinco ya existentes en la Ciudad de México. La firma de retail que se especializa en comida orgánica, es dirigida por Bensi Levy. Reportó el año pasado un crecimiento en ingresos de alrededor de 30 por ciento, lo doble que en años anteriores, cuando veían aumentos de 15 por ciento.



Según el estudio “El Mundo de la Agricultura Orgánica”, elaborado por la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, esta industria en el país tiene un crecimiento estimado de 20 por ciento anual.



De acuerdo con el fundador, el ritmo de producción de los alimentos orgánicos ha limitado la expansión de la cadena. No obstante, tiene totalmente descartado crecer mediante el modelo de franquicia.



The Green Corner comenzó hace 13 años en un local de 80 metros cuadrados en la colonia Condesa, “con muchas cosas repetidas para llenar los anaqueles”, contó el fundador. Actualmente ya trabaja con cerca de 400 productores, pero en su inicio sólo lo hacía con sólo 30. México es el país con más productores de alimentos orgánicos en Latinoamérica, y el tercero a nivel mundial, sólo detrás de India y Etiopía.



APRENDA ESTA PALABRA: YOGOME

Él es Manolo Díaz y su negocio se llama Yogome. Si tiene un niño en casa que se aburra con la escuela, quizá debería mostrarle los juegos de esta plataforma digital.



La empresa nacida en 2011 en la Ciudad de México, ya cuenta con tres oficinas en Estados Unidos y ahora va por una expansión: acaba de cerrar su Serie A de acciones por la que recibió una inversión de 6.6 millones de dólares.



En la ronda de capitalización participaron Seaya Ventures, Variv Capital y Endeavor Catalyst. Hay que aprender de esta compañía.



