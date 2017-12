Relevos en el PRI

1

Eruviel Ávila Villegas, quien se venía desempeñando como “delegado especial con funciones de presidente” en el PRI de la CDMX, desde el 18 de octubre, llegará pronto al CEN del tricolor, en Insurgentes Norte. En el Revolucionario Institucional nos comentan que el nuevo presidente de ese partido en la capital del país será Francisco Olvera, exgobernador de Hidalgo, quien no pertenece al grupo político del actual secretario de Gobernación, el también hidalguense Miguel Ángel Osorio.



Hijo de Graco y Alfaro, candidatos en Morelos y Jalisco



Ayer se concretaron dos candidaturas, que bien pudieron haber sido de la coalición Por México al Frente. En Morelos –luego del rechazo del panismo estatal y tras haber desoído las voces de inconformidad–, el PRD registró la muy cantada precandidatura única de Rodrigo Gayosso, hijastro del gobernador Graco Ramírez. Mientras en Jalisco, Enrique Alfaro dejó la alcaldía de Guadalajara para preparar su candidatura al Gobierno del estado, abanderando sólo por Movimiento Ciudadano, pues rechazó ir en coalición con PAN y PRD.



Cordero aclara: voy con Margarita



El senador Ernesto Cordero dejó en claro que su voto en 2018 será para Margarita Zavala y no para el PRI, que lleva como candidato a su amigo José Antonio Meade. Comentó que, de hecho, le está ayudando a recolectar firmas porque es fundamental que una alternativa como la que ella representa, que defiende los principios y valores del PAN (aunque ya no milite en ese partido), esté en la boleta. Dijo que esa plataforma ideológica, esa forma de hacer política, ganó dos veces la Presidencia de la República y merece estar en la boleta. Margarita Zavala es la única que en este momento representa esa alternativa, enfatizó el presidente del Senado.



Morena coquetea a Ramírez Marín



Muy sonrojado se vio al diputado priista yucateco, Jorge Carlos Ramírez Marín, entre las curules de Morena en San Lázaro. Acudió para conversar con la coordinadora morenista, Rocío Nahle, sobre un trámite legislativo –en la última sesión del viernes pasado– y diputadas y diputados obradoristas lo rodearon para decirle: “¡Ya vente para acá!, ¡siéntate ya con nosotros!, ¡nosotros sí te damos la gubernatura!” Animado se veía hasta el diputado capitalino Vidal Llerenas, quien se unió a Nahle para insistirle en que tomara una curul morada. El priista sólo sonrió y agradeció la oferta.



Madruguete al Frente en Chiapas



En un claro intento de madruguete, el dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, destapó este fin de semana a su diputada federal, María Elena Orantes, como candidata del Frente para la gubernatura de Chiapas. El problema para la legisladora conocida como La Nena, es que el organismo naranja está impedido por ley para establecer alianzas en aquellas tierras, toda vez que, nos dicen, acaba de recuperar su registro y estaría obligado para 2018 a competir en soledad.



