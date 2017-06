¿Quién entiende a López Obrador?

1

La elección del 4 de junio nos dejó claro a todos los mexicanos el gran crecimiento de Morena y principalmente de su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.



Pero también nos mostró que las alianzas electorales pueden ser la diferencia entre ganar y perder.



El candidato del PRI, Alfredo del Mazo, de acuerdo con el PREP, obtuvo un punto menos que Delfina Gómez, de Morena, en la pasada elección, y no habría triunfado de no ser por la alianza con el PVEM, Panal y PES.



Mientras que la alianza PRD, PAN, PT, PRS en Nayarit les dio un triunfo por casi 10 puntos porcentuales.



Y el tabasqueño optó, en el III Congreso Nacional de Morena, por sólo aliarse con el PT, como si no estuviera consciente de que está a la cabeza de las encuestas, pero la guerra electoral será con todo y entre más fuerzas políticas coaligadas, más posibilidades de triunfo.



Si el PRD continúa con la propuesta de frente amplio con el PAN y distintas fuerzas políticas, incluidos los independientes, puede ganarle a Morena y al PRI, pero cada quien resolverá primero sus problemas internos.



PRIDE GAY DE CONTENTILLO

La volubilidad de los gobernantes respecto a las libertades y derechos de la comunidad LGBTTTI es total. En la Ciudad de México se ha legislado para apoyarla; sin embargo, ninguno de sus mandatarios ha asistido de manera oficial a las Marchas del Orgullo Gay.



Marcelo Ebrard se comprometió a hacerlo en 2011, pero “por compromisos” canceló su asistencia a la marcha a la que se había comprometido a dar el banderazo de salida.



Miguel Ángel Mancera el año pasado calificó a la Ciudad de México como capital Gay Friendly, pero nunca ha participado en una marcha.



Y en contraposición, dos gobernadores han sido parte de este tipo de concentraciones. En 2015, el mandatario interino de Guerrero, Rogelio Ortega, participó en la sexta Marcha Contra la Discriminación y la Homofobia en Acapulco. Ayer, Aristóteles Sandoval, mandatario de Jalisco, dio el banderazo de salida en Guadalajara y se comprometió “a fomentar una cultura de respeto y de tolerancia a todos los seres humanos”.



Ojalá cumpla y no suceda lo mismo que el año pasado, cuando el presidente Enrique Peña Nieto envió al Legislativo la iniciativa para aprobar los matrimonios igualitarios y los partidos políticos se negaron a aprobarla.



SÓLO CUMPLEN 5 AUTOMOTRICES

Al parecer en el cuidado del medio ambiente, la Profepa sí ha realizado su labor y desde diciembre de 2015 hasta ahora, ha visitado 26 de las 45 empresas automotrices del país.



Esto se agradece después de las contingencias ambientales que vivimos en la capital, ya que nos muestra que al menos hay una dependencia preocupada por la situación, mientras el Gobierno de la Ciudad de México tapa con macetas y bolardos todas las calles que puede para empeorar el tránsito, sin mejorar el transporte público.



Hasta ahora se ha sancionado a nueve empresas con un monto total de 210 millones cien mil pesos, de los cuales la multa más alta fue para Volkswagen, con 168 millones de pesos, por comercializar 45 mil 494 vehículos modelo 2016 sin certificados ambientales.



El segundo lugar por el monto más alto de la sanción fue Ford, con 16.6 millones de pesos; Fiat Chrysler Automobiles, con 15.9; Honda, con 13; GDY, 3.6; Toyota, 2.5; BMW, 1.8; Subaru, 1.6, y Hyundai Motor, 1.5 millones de pesos.



Estas acciones de revisión para que las automotrices cumplan con las normas ambientales, derivarán en las próximas horas en una sanción contra otra reconocida empresa a la que se le aplicaría también una multa por varios millones de pesos. Hasta ahora sólo 5 empresas han cumplido con la obtención previa de los certificados ambientales: Nissan, Suzuki, Mazda, Neo Hyundai y Picacho Grupo Automotriz.



Twitter: @ginamorettc



