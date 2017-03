¿Qué tan expuesta está Gentera a El Niño?

1

Hace unos días, en este espacio le contábamos que Perú se ha convertido en un mercado importante para Gentera fuera de México.



Incluso, la microfinanciera se había fijado como meta alcanzar los 600 mil clientes hacia 2019, lo que implica crecer 33 por ciento de manera compuesta en los siguientes años. Habrá que ver qué tanto puede verse afectada esa expectativa ante las inundaciones que ha enfrentado ese país por El Niño. Como usted sabe, en los últimos días alrededor de la mitad de Perú fue declarada en estado de emergencia por ese fenómeno natural que es provocado por el calentamiento de las aguas del Pacífico. Hasta el pasado sábado se hablaba de más de 700 mil personas afectadas y cerca de un centenar de muertos. El gobierno local ha pedido a los bancos que amplíen los límites de pagos a sus clientes. Si bien en Lima, la capital del país, se concentra el 42 por ciento del número de créditos que tiene Gentera en Perú, se trata de una ciudad que no ha sufrido daños importantes. Sin embargo, las zonas impactadas por las inundaciones significan el 48 por ciento del portafolio total de la compañía en esa nación. Aunque se espera que esto deteriore la cartera de crédito de la empresa que dirige Carlos Labarthe Costas a partir del segundo trimestre de 2017, los expertos de Santander Casa de Bolsa consideran que el impacto será limitado pues Perú representa apenas el 4.5 por ciento de la utilidad neta del grupo. Sin embargo, no debe perderse de vista que el país sudamericano significa el 23.5 por ciento del portafolio total de la compañía. Sígale la pista.



Piden refrendar salvaguarda



A unos días de que venza el arancel aplicado temporalmente a las importaciones de acero de origen chino, trabajadores de la industria siderúrgica y de varias empresas de las regiones sur, centro, carbonífera y norte de Coahuila acordaron realizar movilizaciones y bloqueos de carreteras si antes del 4 de abril no se refrenda el impuesto. Incluso, el Congreso del Estado de Coahuila estableció un Punto de Acuerdo para que el Gobierno Federal revalide la vigencia de los aranceles en el mercado del acero que vencen a principios del siguiente mes. Nos dicen que legisladores locales y federales de esa entidad se entrevistarán con el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, para comentarle del riesgo para una actividad que genera 100 mil empleos directos y más de 500 mil indirectos. Cuentan que hasta ahora, la aplicación de una salvaguarda de 15 por ciento a las importaciones de acero procedentes de Asia, ha reducido hasta un 52 por ciento la entrada del metal procedente principalmente de China. Le mantendremos informado.



Empresa hindú pospone



Como usted sabe, la incertidumbre por la volatilidad del peso y las políticas económicas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, han puesto en vilo las inversiones de algunas empresas extranjeras en México, sobre todo, de las que exportan a la Unión Americana. Como parte de esto, nos aseguran que la ampliación de la empresa hindú Minda, que produce partes de plástico para automóviles y que cuenta con una planta en Querétaro, quedó para mejor ocasión.



Se trata de un proyecto en que se iban a invertir alrededor de 5 millones de dólares ya autorizados por Nirmal Kumar, director general de la compañía a nivel global. Aunque los empresarios hindúes tienen mucho interés en los sectores automotriz y farmacéutico de México, prefieren que pase la tormenta. Cautelosos, pues.



