¡Que sigan construyendo, faltaba más!

1

Como se esperaba, los legisladores pidieron la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y eso como sabemos no tendrá consecuencias, pero lo que parece inconcebible es que, a más de un mes, todavía no tengamos responsables de la desgracia del Paso Express.



Ayer Ruiz Esparza aseguró en su comparecencia que las empresas Aldesa y Epccor seguirán trabajando en el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, a menos que la Secretaría de la Función Pública decida inhabilitarlas.



Y todavía explicó que Aldesa tiene 28 contratos, 13 de ellos son de la pasada administración de Felipe Calderón, por un monto aproximado de mil 876 millones de pesos, y los 15 restantes que corresponden a la actual administración, son por un total de 2 mil 881 millones de pesos.



Mientras que Epccor tiene cuatro contratos adjudicados en la actual administración por un monto superior a los 900 millones de pesos.



Pero obviamente seguirán trabajando con normalidad e incluso participarán en nuevas licitaciones, si la Secretaría de la Función Pública no decide lo contrario.



¡UFF! ¡CUÁNTA EFICIENCIA!

Aunque todavía falta una semana para que concluya el periodo de la Comisión Permanente, los integrantes de la Segunda Comisión de plano cerraron el changarro y declararon que, ni más ni menos, cumplieron con el 100 por ciento de los asuntos. ¿Cómo cuáles? Uno: exhortar al diálogo para disminuir la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. Seguramente fue motivo de reflexión para los estrambóticos Donald Trump y Kim Jong-un. “Dios mío, los legisladores mexicanos están preocupados. ¡Pronto, hagamos las paces!”



La Segunda Comisión estuvo presidida por la diputada Maricela Contreras Julián, del PRD, con el apoyo como secretarias de la senadora del PRI, Diva Hadamira Gastélum, y la panista Laura Rojas Hernández. Y como la modestia no es un defecto que tengan los legisladores, el informe de la diputada, en formato de boletín, dice textual: “Se cumplió el papel planteado desde el inicio, se cumplió con el 100 por ciento del desahogo de los temas turnados, y hubo una productividad del 100 por ciento en 15 reuniones ininterrumpidas de trabajo”. ¡Ahí nomás!



***

Para el líder de la CNOP, Arturo Zamora, ya desapareció el fantasma de la cancelación unilateral del Tratado de Libre Comercio, pues ya se camina para concretar un nuevo acuerdo satisfactorio para las tres partes.



Asegura que otro de los saldos positivos es que tanto para México como para Canadá resulta inaceptable la pretensión de Estados Unidos de modificar el capítulo de Solución de Controversias que ha funcionado a lo largo de 25 años, con argumentos de salvaguarda de la soberanía y protección de la democracia, pues estos valores nunca han estado en entredicho.



Y sí, todo hace parecer que a pesar de Donald Trump las negociaciones avanzan. Pero con lo que no podemos estar de acuerdo es con las declaraciones del senador Zamora, en el sentido de que en la renegociación del TLCAN vamos juntos todos los mexicanos, ya que uno de los aspirantes a la Presidencia de la República no ha mostrado su acuerdo.



Andrés Manuel López Obrador, aspirante presidencial de Morena, ha señalado que por ahora no se puede acordar nada del TLCAN y pidió que las pláticas se lleven a cabo después de la elección de 2018, muy seguro de que puede ser el próximo Presidente.



Y a pesar del consenso sobre la necesidad de modernizar el Tratado, de la que habla Zamora, este tipo de declaraciones pueden influir en el ánimo de los negociadores.



El tiempo definirá si esta voz disconforme en nuestro país llega a influir en la negociación trilateral.



Twitter: @ginamorettc



También te puede interesar:

¿De verdad se purifican?

¿Aguantará el PAN?

El orgasmo, las abejas y las bicicletas