Que se quede Anaya

Uno de los más ecuánimes para la contienda interna en el PAN, Juan Carlos Romero Hicks, no tiene ninguna prisa porque Ricardo Anaya deje la presidencia de su partido. Explica que algunos quieren adelantar los tiempos, pero que las reglas son claras.



El exgobernador de Guanajuato deja claro que el PAN tiene sus estatutos y que de acuerdo con ellos, el dirigente tiene todavía tiempo para definir si quiere ser candidato presidencial, porque hay tiempos para todo.



De esta forma, Romero Hicks disiente de Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle, quienes han pedido a Ricardo Anaya que se defina.



Además, asegura estar listo para una contienda interna, ya sea al interior del blanquiazul o como parte del Frente que proponen PRD-PAN, y dice que entre sus principales activos está el hecho de que es un cargo ejecutivo y él tiene una capacidad probada en este sentido, con una visión de Estado crítica y reflexiva y con experiencia internacional.



Asegura que cumple con un prerrequisito indispensable: “La honestidad y la integridad. He cuidado toda la vida lo que parecería ordinario que hoy es extraordinario; no tengo un sólo señalamiento de corrupción, hoy que la corrupción es el gran cáncer y que tiene a su madrastra que es la impunidad”.



También el senador subraya su capacidad de construir acuerdos y explica que al no haberse aprobado la segunda vuelta, quien gane la contienda presidencial tendrá un Congreso a tercios y para gobernar se tendrán que construir acuerdos.



En el PRI mañana inician las mesas temáticas de la XXII Asamblea y todo indica que se quitarán los candados para los candidatos a la presidencia y legisladores federales; una de las convencidas es Ivonne Ortega, quien presentó ayer su propuesta y 240 mil 512 firmas para avalarla.



El primer punto es la consulta abierta a la militancia por la que ha venido luchando, y la segunda es la eliminación de candados para que los militantes puedan tener piso parejo al igual que los ciudadanos; es decir, al igual que los gobernadores aceptó quitar este requisito.



La tercera es el combate frontal a la corrupción, en el que propone la eliminación del fuero en todos los niveles, desde presidente municipal hasta presidente de la República, y que exista la posibilidad de revocación de mandato. El cuarto es la revisión de la política económica y social.



También la posibilidad de que se pueda reducir el periodo de gobierno, tanto de presidente de la República como de gobernadores, a cuatro años, con la posibilidad de una reelección.



Y en el PRD se empieza a vislumbrar la posibilidad de un acuerdo para la renovación de la dirigencia. ¿Cuál será éste? Todavía es difícil saberlo, pero al menos ya se plantea una fecha para el Consejo Político, el próximo 17 de agosto, en donde se renovará parcialmente dicho órgano.



Ahí podrá salir un nuevo dirigente o ampliarse el plazo para Alejandra Barrales; las corrientes intentarán un acuerdo antes de esa fecha.



MEJOR MAESTRO QUE MUCHOS

Era la mejor forma para que un niño se adentrara en la política. Con humor entendías parte de los problemas nacionales y además las diferencias entre capitalismo y socialismo. Pero no sólo eso, también te enseñaba sobre brebajes para mejorar algunos males en El Hierberito Ilustrado o La Panza es Primero.



Quienes crecimos con él, aprendimos de muchos personajes a través de sus libros: Mao en su tinta, AB Ché, Marx para principiantes.



Pero también vivimos sus propias confusiones como cuando publicó LEA nos lleva al socialismo. Finalmente el legado de Eduardo del Río, Rius, es y será enorme, el de un hombre de una época en transformación que hizo todo por adaptarse y tratar los temas más actuales, como en El Amor en los Tiempo del Sida.



Descanse en paz, que a los mexicanos nos hará mucha falta.



