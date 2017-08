Que se acabe el dedazo

1

La demanda que no lograron los priistas inconformes en la XXII Asamblea fue la del piso parejo para todos los aspirantes a la Presidencia, después de todo, la consulta a la base ya estaba como parte de sus estatutos.



Y éste, que fue uno de los principales puntos a discutir, quedó en el limbo y se mantiene intacta la posibilidad de que un dedazo defina al candidato presidencial, después de todo, está en el ADN priista.



Para algunos la consulta a la base militante fue la razón por la que perdieron la Presidencia en 2000, ya que después de enfrentamiento entre Francisco Labastida y Roberto Madrazo el partido no pudo recuperarse.



Pero otros aseguran que las razones de dejar el poder se debieron principalmente a una mala campaña del candidato Francisco Labastida y al apoyo del entonces presidente Ernesto Zedillo, al candidato panista Vicente Fox, ya que en la consulta interna se consiguieron nueve millones de votos.



No obstante que sigue el fantasma del dedo recorriendo los viejos edificios priistas, algunos consideran que en política todo es posible y que el presidente de la República puede apoyar una consulta a la base y definitivamente influir en el priismo para que salga su candidato, ya que en la asamblea se demostró que la militancia sigue muy afín a él.



Para Alberto Aguilar Iñárritu, el PRI tiene todo a su favor para hacer una consulta abierta y definir a su candidato, con lo cual se volvería un partido mucho más competitivo porque el objetivo es ganar la elección, porque si gana Morena, México regresaría a la década de los 80.



Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, asegura que seguirá en la lucha por lograr piso parejo en la elección presidencial y que para ello buscará a los consejeros políticos nacionales para que vean la importancia de que la candidatura presidencial sea definida por los priistas.



Hasta ahora los priistas inconformes sólo lograron impedir que los candidatos salten de una candidatura plurinominal a otra, pero todo indica que sólo fue el dulce que les dieron para mantenerlos callados.



¿CÓMO DIJO?

Ayer la sesión de la Comisión Permanente del Poder Legislativo fue aburrida y estuvo casi desierta, como las anteriores. Sin embargo, en busca de fama y fotos en la prensa, los legisladores se organizaron once eventos, sin mayor relevancia noticiosa.



Como el tema de moda es el inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio muchos querían dar su docta opinión. El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, por ejemplo, confesó: “yo sí creo que este es un tema de especialistas, creo que si no se va a meter uno de fondo, mejor no meterse”.



E inmediatamente se convirtió en uno de los especialistas: la negociación, agregó, requiere “un proceso racional, basado en información real y no en epigramas míticos ni en sentencias”. ¿Epigramas míticos? ¿Hablarán los negociadores en verso? ¿Los asesores serán griegos? ¿Las sentencias de los tribunales también son míticas?



En fin, parece que algunos legisladores necesitan algún traductor de sus ideas. Que sea en prosa, por favor.



EXIGIMOS SEGURIDAD

Es indignante que personas o grupos amenacen a periodistas con la seguridad de que están en el anonimato y quedarán sin castigo, como ha sucedido en el caso de Héctor de Mauleón, de El Universal.



Con la amenaza: “Sr Héctor la sentencia está por cumplirse, la muerte le ha llegado”, publicaron un tuit en el que se observa una mano que trae una pistola y realiza varios disparos a una fotografía del periodista.



Exigimos a las autoridades que protejan la vida del columnista y que investiguen y actúen legalmente contra estas personas. Un abrazo solidario.



Twitter: @ginamorettc



