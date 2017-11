¿Qué opina el FMI sobre México?

1

Sin duda son relevantes las conclusiones de la visita del equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) a México en el contexto del artículo IV. Las anteriores fueron publicadas el día de ayer. No obstante, como suele ser costumbre, el reporte sobre 'Temas Seleccionados y Notas Analíticas' fue especialmente revelador. A continuación las ideas principales.



En el caso de la consulta a propósito del artículo IV, las principales reflexiones versaron sobre la gran resiliencia de nuestra economía ante un contexto externo complicado. De hecho, se señala que persisten retos importantes, tales como preservar la estabilidad macroeconómica y promover un más alto y más inclusivo crecimiento económico. Tales retos se complican, según el FMI, ante un incierto panorama asociado al futuro de la relación económica con Estados Unidos y el escenario político en México. Ya en este espacio habíamos señalado tales retos para el corto y mediano plazos.



De manera adicional, se vuelve a hacer énfasis en la implementación de la agenda de reformas estructurales como detonante de crecimiento económico y de menores niveles de vida. En este sentido, resalta la importancia que el FMI le asigna a tal agenda de implementación en un contexto local donde, a mi parecer, ha predominado el escepticismo o simplemente un contexto que no ha dejado que el impacto de las reformas sea del todo visible.



En tanto, dirijo la atención al tradicional reporte de 'Temas Seleccionados y Notas Analíticas' que en esta ocasión abordaron dos temas trascendentales: los signos tempranos de éxito de las reformas estructurales y las debilidades estructurales asociadas a la asignación de recursos a nivel nacional.



En el primer caso se llega a importantes conclusiones y subrayo tres: primero, las transformaciones hechas en la economía ya se encuentran funcionando y afectando favorablemente a nuestra economía. No obstante, se reconoce que los estimados iniciales de los favorables efectos potenciales pudieron haber sido optimistas y un contexto de internacional adverso han contribuido a 'enmascarar' algunos de los efectos favorables de las transformaciones estructurales recientes.



Segundo, las reformas tomaran más tiempo en mostrar un efecto más generalizado de carácter macroeconómico y afectar favorablemente al crecimiento económico. La debilidad en el Estado de derecho habría también debilitado los impactos de las reformas.



Tercero, el FMI concluye que resultará clave el seguir avanzando en las reformas ya existentes, priorizando las reformas que tengan como objetivo el fortalecer el Estado de derecho (resulta importante el mejorar la eficiencia y calidad de la aplicación de la ley de las instituciones judiciales).



Por lo que respecta al estudio sobre las debilidades estructurales asociadas a la asignación de recursos a nivel nacional, subrayó otras tres conclusiones: primero, el estudio del FMI sugiere que existen un amplio potencial para promover la productividad a través mejorar la asignación de recursos en México. De hecho, el efecto de esta mejor asignación sería más importante que en otros países en la región o aún en el grupo de emergentes.



Segundo, los beneficios de una mejor asignación podría ser especialmente alto en el sur de México, el cual incluye a algunos de los estados más pobres. De hecho, se subraya la significativa heterogeneidad en la calidad de la asignación de recursos a través de sectores y estados en México.



Tercero, el mejorar el Estado de derecho y el acceso a los servicios financieros podrían detonar un efecto significativamente favorable en la productividad de nuestra economía.



Sin duda, y como siempre, vale la pena echarle un ojo a tales estudios, los cuales suelen ser de alta calidad analítica. Espero haber sido efectivo en extraer las principales conclusiones.



Joel Virgen es doctor en economía, especializado en análisis macroeconómico y de mercados, con amplia experiencia en el sector financiero y la academia.



