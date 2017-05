¿Qué leer del Banxico esta semana?

1

Esta semana Banco de México publica dos de sus principales vehículos de comunicación: el informe trimestral y la minuta de la reunión de política monetaria del pasado 18 de mayo. Si bien el material suele ser extenso, considero que la coyuntura requiere poner énfasis en una lectura selectiva. A continuación señalo seis temas que al menos yo privilegiaré en cuanto a su relevancia en la lectura del material mencionado.



Primero, será importante identificar el grado de preocupación asociado a la contaminación de expectativas de inflación y negociaciones salariales. Lo anterior, en un contexto donde en las semanas recientes las expectativas de inflación de corto plazo (asociadas tanto a mercados como a encuestas) han continuado mostrado movimientos al alza. En tanto, las negociaciones salariales no han dado muestra de presiones en ese sentido.



Segundo, será también importante tratar de identificar la importancia relativa que Banxico le esté asignando a los efectos de segunda ronda (contaminación de precios) que ya se estén presentando. Esto enmarcado en el hecho de que el número de genéricos en la canasta que mide el INPC que muestra incrementos superiores a 4.0 por ciento anual o más, ha venido en aumento.



Tercero, como siempre, los posibles cambios al fraseo relativo a la expectativa de inflación en el horizonte de operación de la política monetaria son muy importantes –sobre todo ante las sorpresas inflacionarias recientes, las cuales han estado claramente sesgadas al alza.



Cuarto, tras 350 puntos base de incrementos a la tasa de fondeo por parte del Banxico, resultan cada vez más relevantes las referencias al margen de acción restante por parte de la política monetaria. Es decir, las discusiones respecto al dilema que representa el posible costo económico asociado a futuras alzas en la tasa de política monetaria versus la conveniencia de actuar preventivamente para anclar expectativas de inflación, se tornan cada vez más trascendentales.



Quinto, asociado al punto anterior, siempre son importantes las posibles referencias a la política monetaria relativa. Es decir, al mensaje que el Banxico quiera enviar respecto de la conveniencia de actuar de manera cuasisimultánea a las acciones de la Reserva Federal. Esto es importante dado que tanto el mercado como los analistas anticipan uno o dos incrementos adicionales por parte de la Fed antes de que concluya el año.



Sexto y último, recomiendo no perder de vista las temáticas abordadas en los recuadros del informe trimestral, los cuales suelen abordar temas de discusión actual de manera rigurosa y con un grado técnico adecuado.



Así, preparémonos para digerir una buena dosis de información trascendental para la conformación de expectativas de inflación y política monetaria.



El autor es subdirector de análisis de mercados financieros locales en la Dirección de Estudios Económicos de Banamex. Las opiniones expuestas son responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la visión de Banamex.



